KKTC polisi, Güneyde aranan kadını Rum polisine iade etti

KKTC polisi, Rum tarafında aranan kadını Barış Gücü aracılığıyla Rum polisine iade etti

Güney Kıbrıs’ta “naylon tatil paketi” satarak onlarca kişiyi dolandırmaktan aranan 42 yaşındaki kadının, KKTC polisi tarafından yakalanarak, Barış Gücü aracılığıyla Rum polisine iade edildiği bildirildi.

Politis, uyruğunu belirtmediği kadının 2018’de, ikamet ettiği Larnaka’da onlarca kişiye, naylon uçak bileti ve otel rezervasyonu “satarak” 185 bin Euro toplayıp ortadan kaybolduğunu yazdı.

Habere göre Rum polisi, şikayet üzerine yaptığı tahkikatta kadının KKTC’ye kaçtığını saptadı ve iki toplumlu cürümler komitesi aracılığıyla iadesini talep etti. Bunun üzerine KKTC polisi kadını yakaladı ve BM Barış Gücü aracılığıyla Ay. Demet sınır kapısından Rum polisine iade etti.

