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KKTC-Güney Kıbrıs sınır kapılarındaki durum kontrol altında

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KTC’de yeni tip koronavirüs vakalarında gözlemlenen artış nedeniyle gazetecilerin sorularına muhatap olan Karayannis, turistlerin sınır kapılarından geçiş yapmadığını, geçenlerin yalnızca PCR testinin negatif olduğunu belgeleyen Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olduğunu belirtti

KKTC-Güney Kıbrıs sınır kapılarındaki durum kontrol altında
Rum Epidemiyoloji Grubu üyesi Petros Karayannis, KKTC-Güney Kıbrıs sınır kapılarındaki durumun kontrol altında ve alınan önlemlerin yeterli olduğunu söyledi.
Haravgi’nin haberine göre, KKTC’de yeni tip koronavirüs vakalarında gözlemlenen artış nedeniyle gazetecilerin sorularına muhatap olan Karayannis, turistlerin sınır kapılarından geçiş yapmadığını, geçenlerin yalnızca PCR testinin negatif olduğunu belgeleyen Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olduğunu belirtti. 
Karayannis “öte yandan hükümetin açıkladığı, çok daha sık geçiş yapan beş gruba mensup kişilere biraz daha önem verilmeli. Elbette kontrol etmeyi başarmalarını diliyorum çünkü doğrudan bizi de ilgilendiriyor” dedi.
İki Toplumlu Sağlık Komitesi Rum Başkanı Leonidas Filaktu ise, Çarşamba günü Komite’nin Kıbrıslı Türk Başkanı ile KKTC’deki durum ve alınan önlemleri ele aldıkları telefon görüşmesi yaptığını söyledi.
Filaktu, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Petridis’in kendisinden, KKTC’deki durumla ilgili bir değerlendirme istediğini de sözlerine ekledi.
 
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