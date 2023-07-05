KKTC'de inşaatlar yapan şirket Güney Kıbrıs'ta da kayıtlı

KKTC’de, özellikle İskele, Tatlısu ve Gazimağusa Boğaz bölgesinde inşaatlar yapan Afik Yaacov’a ait Afik Grup’un, Güney Kıbrıs’ta da kayıtlı olduğu iddia edildi

Politis gazetesi gerek manşetten, gerekse iç sayfada, geniş bir şekilde yer verdiği haberinde "KKTC’deki büyük inşaat müteahhitlerinden biri olan Afik Yaacov'un, Güney Kıbrıs’ta da şirket kaydı yaptığını" yazdı.

2006 yılından bu yana Afik Grup’un CEO’luğunu yürüten Afik Yaacov’un, 2020 yılında Güney Kıbrıs’taki şirketler mukayyitliğine “DANILEN Ltd” isimli şirket kaydı yaptığını yazan gazete, bahse konu şirketin kaydına yönelik idari işlemlerin “Fivos, Hristos Kliridis & Ortakları D.E.P.E” isimli avukatlık bürosu tarafından yapıldığını belirtti.

Gazete “DANILEN” şirket adresinin, , “Fivos, Hristos Kliridis & Ortakları D.E.P.E” isimli avukatlık bürosunun adresiyle aynı olduğunu, yazışma adresi olarak avukatlık bürosunun adresinin verildiğini yazdı.

Gazete bahse konu avukatlık bürosunun Rum Barolar Birliği Başkanı Hristos Kliridis’e ait olduğuna da dikkati çekti.

Habere göre Barolar Birliği Başkanı Hristos Kliridis ise konu ve iddialar hakkında gazeteye yaptığı açıklamada, yaklaşan Barolar Birliği seçimleri çerçevesinde kötü niyetli yapılmış bir hareketin söz konusu olduğundan bahsetti.

Kliridis, avukatlık bürosunun ele aldığı konulara üç yıldır müdahil olmadığını da söyledi.

Gazete haberinde ayrıca Afik Grup’un resmi internet sayfasındaki bilgilere de yer verdi.

