Kızılyürek yeniden aday olacak

Güney Kıbrıs’taki AKEL Merkez Komitesinin, partinin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle ilgili oy pusulasını önceki gün belirlediği haber verildi.
Haravgi gazetesi, AKEL’in AP seçimlerine Avrupa’ya ilişkin bütün büyük ve küçük konularla ilgili tez ve önerilerle, aynı zamanda 3’ü erkek 3’ü kadın 6 adayın yer aldığı güçlü bir oy pusulasıyla girdiğini yazdı. Gazete, AKEL’in AP seçimleriyle ilgili oy pusulasına bir Kıbrıslı Türk’ün dahil edilmesiyle ilgili olarak 2019 yılında atılan tarihi adımın devam ettirildiğine de işaret etti.
Gazete AKEL’in AP seçimleriyle ilgili adaylarının Yorgos Georgiyu, Anna Theologu, Stavri Kalopsidioti, Andros Karayannis, Niyazi Kızılyürek ve Melani Steliu olduğunu ekledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.