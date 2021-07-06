Kıyamet manzarası

Güney Kıbrıs’ta yaşanan yangın felaketinden geriye büyük bir yıkım kaldı. Kül olmuş onlarca ev, araba ve binlerce ağaç, emsali olmayan bir trajedi yarattı

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Cumartesi günü Limasol’a bağlı Arakapas köyünden başlayan ve ilerleyen saatlerde bölgedeki diğer köylere yayılarak ancak önceki gün dün sabah tam anlamıyla kontrol altına alınan yangın sonucunda 4 Mısırlı işçi hayatını kaybetti ve yaklaşık 55 kilometrekarelik bir alan yandı.Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi “Kıbrıs’ın Kalbi Yandı- Kıbrıs İçin Kara Gün- Yangınlardan Ötürü 4 Kişi Hayatını Kaybetti” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yangınla ilgili açıklamasında, yangının, 1974 savaşından beri yaşanan en büyük felaket olduğunu iddiasında bulunduğunu yazdı.Yangın sonucunda Güney Kıbrıs’ın “kalbinin” yandığını yazan gazete, domates serasında çalışan ve bindikleri araçla yangın yerinden kaçmaya çalışırken 25-35 yaşları arasındaki 4 Mısırlı mevsimlik işçinin hayatını kaybettiğini kaydetti. Ormanlık arazi, ekinler ve küçük sanayi işletmelerinin bulunduğu yaklaşık 55 kilometrekarelik bir alan ve içerisinde bulunan havanlar, evler ve arabaların yandığı belirtildi.Yangından etkilenen bölgelerin önceki akşam güvenli ilan edildiklerini ve bölge sakinlerinin evlerine dönmesine izin verildiğini kaydeden gazete, itfaiye ekiplerinin ise alarm durumunda kaldıklarını yazdı.Cumartesi günü Limasol’a bağlı Arakapas köyünde başlayan yangının hava şartlarından ötürü birkaç saat içerisinde Eptagonia, Akapnu, Oras, Melinis, Sikoptera, Odu, Ay. Vavatsina ve Vavatsina köylerine yayıldığını belirten gazete, yangının 55 kilometrekarelik bir alanda, önünde bulduğu her şeyi yerle bir ettiğini kaydetti.Gazete, Larnaka ve Limasol’un dağlık bölgelerindeki 9 köyün yangından zarar gördüğünü belirtti.Yangının önceki gün öğlen saatlerinden itibaren kontrol altına alınmaya başladığını belirten gazete, yangının söndürülmesine Rum itfaiyesine bağlı araçlarla Yunanistan ve İsrail’den hava araçlarının katkıda bulunduğunu belirtti.Öte yandan, Rum Polisinin yangının çıkmasına sebep olduğu düşünülen 67 yaşındaki bir kişiyi tutukladığını yazan gazete, söz konusu kişinin olayla bir ilgisi olduğuna itiraz etmesine rağmen, aleyhinde 8 gün gözaltına alınmasına neden olan bilgiler bulunduğunu belirtti.Politis gazetesi ise “Kavurucu ve Kronik Eksikliklerin Olduğu Kıyamet Manzarası- Zaman Gelip Geçiyor, Durum Düzelmiyor- Yine Trajik Eksiklikler, Bilindik Saçmalık ve Sonrasında Melodram- Büyük Ekolojik Felaket- Anastasiadis: Emsali Olmayan Bir Trajedi” başlıklı haberinde, bu kez, sorumsuzluk, yeterli araçların eksikliği ve yetkililer arasındaki iletişimsizliğin felaketin dışında dört kişinin de hayatını kaybetmesine yol açtığını yazdı.Yangın sonucunda yaklaşık 55 kilometrekarelik bir alanın yandığını yineleyen gazete, bir kişinin felaketin boyutunu anlaması için, Limasol’un kapladığı alanın 50 kilometrekare olduğunu düşünmesinin yeterli olduğunu vurguladı.Gazete, 2016 yılında Solea bölgesinde çıkan ve 4 gün süren yangında, geçen Cumartesi çıkan yangında zarar gören alanın 3’te birinin yandığını da ekledi.Fileleftheros gazetesi ise, “Kabusa Teslim Olduk- Kayıtsızlık Cehennemi Getirdi- Solea Trajedisinden Sonra İncelemeler Yapıldı, Kararlar Alındı Ancak Hiçbir Zaman Uygulanmadı” başlıklarıyla aktardı. Haberde, “2016 yılında Solea bölgesinde çıkan yangını izleyen dönemde verilen sözler, yapılan planlar ve alınan kararlar uygulansaydı, Limasol bölgesinde çıkan ve akabinde 9 köyü etkisi alan yangından kaçma veya bu aşamaya gelmeden engelleme mümkün olabilecekti” denildi.2016 yılından bugüne kadar yangınlar konusunda alınan kararların tam anlamıyla çekmecelerde kaldığını yazan gazete, bahse konu dönemde özel bir komite kurulduğunu ve bunun Solea’da olup bitenleri incelemesinin ardından tavsiyelerde bulunduğunu, bunların çoğunun kabul edildiğini ancak hayata geçirilmediklerini kaydetti.İki yangın söndürme uçağı satın alınmasının gerekli olarak addedildiğini ve 2018’de iki adet canadair uçağının satın alınması girişiminde bulunulduğunu ancak hiçbir zaman bu kararın hayata geçirilemediğini kaydeden gazete, bunun akabinde 2 yangın söndürme helikopteri alınmasının kararlaştırıldığını belirtti.Baf havalimanında üs verilip, Rum kesiminin yanısıra diğer komşu ülkelere kiralanabilecek 12 hava aracına sahip olan büyük bir şirketle işbirliğinde bulunulması üzerinde çalışıldığını ancak bunların da hayata geçirilemediğini belirtti.Bunun ardından dönemin AB Komiseri Hristos Stilyanidis tarafından, bölgede faaliyet göstermesi için merkezi Güney Kıbrıs’ta olacak “rescEU” birimi kurulması önerisi geldiğini fakat bunun da hayata geçmediğini yazan gazete, 2019 yılında büyük olanaklara sahip bir koordinasyon merkezi satın alınmasına karar verildiğini ancak bunun da gerçekleşmediğini ekledi.Yangın sonucunda Limasol bölgesinde 20 ev, iki ticari bina, bir miktar özel araç ve 2 motosikletin zarar gördüğü belirtildi.Öte yandan Rum Elektrik İdaresi AİK’in, yanan bölgenin tamamına erişimi olmadığını yazan gazete, yangından ötürü Larnaka ve Limasol kazasına bağlı 10 köyün elektriksiz kaldığını çünkü AİK’e bağlı onlarca elektrik direği, dönüştürücü ve ekipmanın yandığını belirtti.Gazete bölgede elektrik enerjisi olmamasının yangın söndürme çalışmalarını kötü yönde etkilediğini de ekledi.Gazete yangından etkilenen ve kalacak yeri olmayan 28’den fazla kişinin bölgedeki otellerde misafir edildiğini yazdı.