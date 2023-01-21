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Kiracıköy’e de dikenli tel çekiliyor

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Güney Kıbrıs, KKTC’den geçtiği iddia edilen yasadışı mültecileri engellemek için çok yönlü tedbir alıyor

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Kiracıköy’e de dikenli tel çekiliyor
Güney Kıbrıs’ın KKTC’den geçtiği iddia edilen yasadışı mültecileri engellemek için 3 yönlü tedbir aldığı bildirildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, kısa bir süre içinde sınırda görev yapacak 300 polis istihdamının ve kamera yerleştirmelerin tamamlanacağını kaydederken, “Astromerit-Akaki-Kokkinotrimithia” köyleri arasına çekilen dikenli tellerin, “Athienu”ya (Kiracıköy) kadar uzatılacağını yazdı.
Gazete, dikenli tellerin Yeşil Hattın tümünü kapsayacak şekilde genişletilmesinin de olasılık dahilinde olduğunu ve Kiracıköy’deki çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını belirtti.
Haberde, sınırda görev yapacak sözleşmeli polislerin istihdam sürecinin gelen hafta başlayacağı; toplam 401 adayın spor sınavına tabi tutulacağı ve başarılı olanlardan eğitim düzeyine göre ilk 300’ünün istihdam edileceği ifade edildi.
Gazete, istihdam edilen sözleşmeli polislerin, Polis Akademisi’nde alacakları 6 haftalık hızlandırılmış eğitimin ardından göreve başlayacaklarını yazdı.
 
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