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Kiprianu: “Güven Yaratıcı Önlemler” hiçbir müzakereyi yeniden başlatmaz

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Eğer Rum hükümeti gerçekten bir şey olmasını istiyorsa, örneğin 1960 Anayasasına geri dönülmesi gibi önerilerle, tutarsızlık ve çelişkilerden vazgeçmesi gerektiğini” savunan Kiprianu, “Güven Yaratıcı Önlemler” adı altında sunduğu önerilerin yeni olmadığını ve bunların hiçbir müzakereyi yeniden başlatmayacağını vurguladı

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Kiprianu: “Güven Yaratıcı Önlemler” hiçbir müzakereyi yeniden başlatmaz
Güney Kıbrıs’taki AKEL partisinin eski Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum kesiminin “Güven Yaratıcı Önlemler” adı altında sunduğu önerilerin yeni olmadığını ve bunların hiçbir müzakereyi yeniden başlatmayacağını söyledi.
Haravgi gazetesinde yer alan demecinde “Eğer Rum hükümeti gerçekten bir şey olmasını istiyorsa, örneğin 1960 Anayasasına geri dönülmesi gibi önerilerle, tutarsızlık ve çelişkilerden vazgeçmesi gerektiğini” savunan Kiprianu, Rum hükümetinin siyasi eşitlik ve doğal gazla ilgili meselelerde ikna edici cevaplar vermeye çalışması gerektiğine işaret etti.
“Merkezi hükümetin altında tek bir FIR hattı olmazsa, Kıbrıs’ta iyi ayrı varlık olduğunun düşünülmesine dair ciddi bir ihtimal bulunduğunu” da savunan Kiprianu, sözlerinin devamında, 2015 yılında Rum Ulusal Konseyi’ne doğal gaz konularıyla alakalı öneri sunduklarını anımsattı.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu öneriyle mutabık kaldığını ve bunu 2016 yılında Ahmet Davutoğlu’yla ele alması konusunda kendisini yetkilendirdiğini açıklayan Kiprianu, Davutoğlu’nun buna tepkisinin oldukça olumlu olduğunu ve buna büyük ilgi gösterdiğini öne sürdü.
Kiprianu, Anastasiadis’in Crans Montana’dan sonra bu tezlerden caydığını, çünkü Kıbrıs sorununda yön değiştirmeye karar verdiğini sözlerine ekledi.
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