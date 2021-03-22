Kiprianu'dan pasaportlar konusunda hükümete sert eleştiri

AKEL Genel Sekreteri Kiprianu: “Hükümetin kaygısı kültür ya da demografi olsaydı Suudi arkadaşlarının haremlerine kadar pasaport vermezdi”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, hükümete yönelik eleştirileri devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun mülteci politikası, Kıbrıs sorunu ve pasaportlar konusunda hükümete yönelik sert eleştirilerine devam ettiğini yazdı.

Habere göre, Rum Başkanlığı Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos’un ise bu eleştirilere yanıt verdi.

Kiprianu, Güney Lefkoşa’da dün gerçekleştirilen ırkçılık karşıtı gösteri çerçevesinde yaptığı konuşmada, dünyanın her yerine, 1950’de, 60’da, 74’te, 2013’te göçmen ve mülteci gönderen ülkenin ırkçılık ve faşizme müsamaha göstermediğini belirterek, konunun insani bir şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Kiprianu, her defasında hükümete ve DİSİ’ye, insanların söz konusu olduğunu hatırlatarak, anlayış göstermeye çağırdıklarını belirtti.

Avrupa Birliği’nden, mültecilerin konaklaması için Güney Kıbrıs’a verilen 100 milyondan fazla Avrupa ödeneğinin nereye gittiğinin hesabının verilmesi gerektiğinden de söz eden Kiprianu bunu dile getirdikleri zaman, “Kıbrıs’ı yabancılarla mı doldurmak istiyorsunuz, kültürümüzü korumamızı istemiyor musunuz” şeklindeki hep aynı yanıtla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Hükümetin kaygısının ne kültür, ne de demografi olduğunu söyleyen Kiprianu, “Hükümetin kaygısı bu olsaydı, Suudi Arabistan’da arkadaşlarının haremlerine kadar pasaport vermezdi" ifadesini kullandı.

Mültecilerin kaldığı “Purnara” kabul merkezindeki kabul edilemez yaşam koşullarından da söz eden Kiprianu, hükümetin bu konuda da hiçbir şey yapmadığını belirtti.

Kiprianu ara bölgeye yerleştirilen dikenli teller konusundan da bahsederken bunun siyasi uzantılara da sahip olduğunu söyledi.

HÜKÜMETTEN YANIT

Rum Başkanlığı Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos, bir açıklama yaparak Kiprianu’nun eleştirilerine yanıt verdi.

Papadopulos, hükümetin insanlık ve insan merkezli politikalarının kesin ve kanıtlanmış olduğunu söyledi.

Μülteci konusuna atıfta bulunan Papadopulos, bunun, hükümetin ele aldığı, yönetmeye çalıştığı ciddi bir konu olduğunu, Avrupa’da da bu tür olayların tırmanışa geçtiğini, Güney Kıbrıs’ın da ağır bir bedel ödediğini belirtti.

Papadopulos, ara bölgedeki dikenli teller konusunda ise AKEL’e eleştiri yönelterek, “Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünü empoze edenin hükümet değil Türk askeri olduğunu” ileri sürdü.