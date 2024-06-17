“Kıbrıs’taki sahillerin yarısı önümüzdeki 50 yıl içinde yok olabilir”

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Enstitüsü’nden iklim bilimci Yorgos Zittis, “mevcut sera gazı salınımı oranlarının devam etmesi ve zamanında önlem alınmaması durumunda, önümüzdeki 50 yıl içerisinde deniz seviyesindeki yükselişin Kıbrıs sahillerinin yaklaşık olarak yüzde 50’sini yok etmesinin beklendiği konusunda” uyarıda bulundu.

“Alphanews” haber sitesinde yer alan habere göre, Kıbrıs Haber Ajansı'na (KİPE) açıklamalarda bulunan Zittis, iklim değişikliğinin dünyanın başka yerlerinin aksine Kıbrıs’ı daha kurak ve sıcak yaptığını aynı zamanda bunun doğa, insan sağlığı ve ekonomiye de birçok etkileri olduğunu ifade etti.

Gaz salınımı bugün durdurulsa bile hava sıcaklığının önümüzdeki 20-30 yıl boyunca artmaya devam edeceğini kaydeden Zittis, dolayısıyla yeni koşullara uyum için tedbirler alınması gerektiğine işaret etti.

Zittis, Kıbrıs’ın ve Doğu Akdeniz’in geniş bölgesinin özellikle yaz döneminde artan sıcaklıklardan gittikçe daha çok etkilendiğini de söyledi.

Deniz seviyesinin olası yükselişinin etkileriyle ilgili bir soruya karşılık ise Zittis, “Kıbrıs’ta altyapıların çoğunun, havalimanlarının, limanların ve enerji üretim tesislerinin denize yakın olduğunu aynı zamanda turizm faaliyetlerinin büyük bir kısmının da sahillerde gerçekleştiğini” ifade etti.

Bunların deniz seviyesinin yükselmesinden etkileneceğine inandıklarını ifade eden Zittis, önlemler alınması halinde durumun tersine çevrilebilir olup olmadığı konusundaki bir soruya yanıtında ise, alınması gereken önlemlerin kısa vadede olması gerektiğini vurguladı.

Zittis, “yani deniz seviyesindeki artışın ve hava sıcaklığındaki bu artışın sınırlanması için, önümüzdeki 10 yıl içinde sera gazı salınımının oranının çok fazla azaltılması gerektiğine” dikkat çekti.

Güney Kıbrıs’ın sera gazı salınımının kısıtlanması için aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı sorusuna karşılık ise Zittis, Güney Kıbrıs’ın AB üye ülkesi olarak Avrupa düzeyinde var olan hedeflerle uyum sağlaması gerektiğini ifade etti.

Zittis açıklamasının sonunda “Biraz gerideyiz, örneğin elektrik üretiminde iyileştirme olanakları var, bu çabalar artırılabilir” ifadelerini de kullandı.

