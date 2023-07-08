“Kıbrıs’ta iki devlet çözümü söz konusu değil”

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Yunanistan’ın yeni Millî Savunma Bakanı Nikos Dendias “Yunanistan için Kıbrıs’ta iki devlet çözümü söz konusu değildir ve emrivakilerden kaçınılması çabasında her zaman Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yanında olacaktır” dedi

Yunanistan'da Kiriakos Miçotakis hükümetinin yeni Millî Savunma Bakanı Nikos Dendias da Dışişleri Bakanı Yeorgios Yerapetridis gibi ilk yurtdışı ziyaretini Güney Kıbrıs’a yaptı.

Rum ve Yunan hükümetlerinin ortak “savunma malzemesi tedariki” programlarına ilgi gösterdiğine dikkat çeken Rum Milli Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas ile “üçlü savunma işbirliklerini derinleştirmekte” anlaşan ­Dendias’ın “Kıbrıs bizim için uzak değil” diyerek Güney Kıbrıs’tan Türkiye’ye mesaj verdiğine dikkat çekti.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros “Savunma İşbirliği Koordinasyonu… Yunanistan ve Kıbrıs Savunma Malzemesi Tedariki Programlarına İlgi gösteriyor” başlıklı haberinde, Dendias’ın Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le, ardından Rum dengi Yorgallas ile görüştüğünü ve ikilinin ortak basın açıklaması yaptığını yazdı.

Habere göre, ortak basın açıklamasında, Rum ve Yunan hükümetlerinin ilişkilerini ve savunma işbirliklerini derinleştirmelerinin birinci öncelik olduğunu söyleyen Dendias, Yortallas ile “gerek ikili, gerek AB, diğer müttefikler ve dost ülkeler düzeyindeki ilişkileri derinleştirmek ve genişletme iradelerini teyit ettiklerini” söyledi. “Çok somut ve pratik adımlar yanında ülkelerimizin silahlı kuvvetlerinin birlikte hareket edebilirliğini genişletme yöntemlerini masaya yatırdık” dedi.

Dendias, “Başka dost ülkelerle üçlü işbirliklerini nasıl güçlendirebileceklerini de ele aldıklarını” belirterek, bu işbirliklerinin başka bir ülkenin aleyhine olmadığını öne sürdü.

Gazete, “Doğu Akdeniz bölgesinde gerilimin düşürülmesini hoş karşılıyoruz. Bunun devam etmesini ve bir güven ortamı olması olanağı yaratmasını umuyoruz” diyerek Türkiye’ye mesaj vermeyi ihmal etmediğine dikkat çekti.

Habere göre, Dendias, “Yunanistan için Kıbrıs’ta iki devlet çözümü söz konusu değildir ve emrivakilerden kaçınılması çabasında her zaman Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yanında olacaktır. Çünkü bizim için Kıbrıs uzak değildir.” dedi.

