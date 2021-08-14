Kıbrıslı Türklere Güney'den e-mail yoluyla aşı sertifikası

Güney Kıbrıs yetkilileri, Kıbrıslı Türk vatandaşların özel bir e-mail adresine gönderecekleri dilekçeler yoluyla güneyden aşı sertifikası almasına karar verdi



Rum Yönetimi yetkilileri dün yapılan bir açıklamayla Kıbrıslı Türk vatandaşların özel bir e-mail yoluyla güneyden aşı sertifikası alabileceğini duyurdu.

Politis Gazetesi’nin haberine göre Kıbrıs’ın kuzeyinden gelen “aşı sertifikası sorununa çözüm” talepleri, konunun insani boyutu göz önüne alınarak değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Güney Kıbrıs yetkilileri Kıbrıslı Türk vatandaşların özel bir e-mail adresine gönderecekleri dilekçeler yoluyla güneyden aşı sertifikası almasına karar verdi.

Sınırlı bir süre için geçerli olacak uygulamada, talep edilen bilgileri verilecek mail adresine gönderenlerin AB’de tanınan aşı sertifikası alabileceği duyruldu.

Öte yandan Kıbrıslı Türk öğrencilerin Güney Kıbrıs’ta aşı olması ve Kıbrıslı Türklere aşı sertifikası verilmesi konusu dün de Rum basınında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi, “Kıbrıslı Türk Öğrenci Kurbanlarıyla Tatar’ın Siyasi Oyunu” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, KKTC’nin tanınması çabası içerisinde Kıbrıslı Türkler ve özellikle Kıbrıslı Türk öğrenciler aleyhine siyasi oyun oynadığını iddia etti.

KKTC’de aşılanan kişilerin Avrupa’ya seyahatlerde gerekli olan AB Dijital Covid Sertifikası-Greenpass’a sahip olabilmesi için, listelerinin güneye verilmediğini belirten gazete, Rum Yönetimi’nin, iki toplumlu sağlık komitesi aracılığıyla yaklaşık üç hafta önce, kuzeye verilen aşılardan kimlerin yararlandığına dair listeyi Kıbrıs Türk tarafından talep ettiğini ancak halen buna bir yanıt gelmediğini savundu.

Kıbrıslı Türk öğrencileri bulunan belli sayıdaki İngiliz üniversitesine yönelik yapılan girişimlerin, Kıbrıs Türk tarafının niyetlerini ortaya koyduğunu yazan gazete haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Türk Ajansı Kıbrıs’a verdiği demeçte “aşı konusunun insani bir konu olması nedeniyle diyalog ve mantık çerçevesinde çözümlenmesi gerektiği” şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.

Rum hükümetinin, bu konudaki engellerin aşılmasına katkı koyma çerçevesinde AB’nin onay verdiği aşılarla aşılanan Kıbrıslı Türklerin kayıt olmasına yönelik alternatif yöntemleri incelediğini yazan gazete, hükümet kaynaklarına dayanarak, aşı sertifikası almaları için Kıbrıslı Türklerin aşı bilgilerini girebilecekleri ya “e-posta” ya da dijital platformun kurulması üzerinde durulduğunu belirtti.

Gazete, hükümet unsurları arasındaki görüşmelerin odak noktası olan bu konuyla alakalı nihai kararların, önümüzdeki 24 saat içerisinde açıklanmasının da beklendiğini yazdı.

Öte yandan Politis gazetesi, “E-Mail Aracılığıyla Kıbrıslı Türklere Aşı Sertifikası-Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Mat Hareketi” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin, konunun insani boyutunu kabul ederek kuzeyde verilen ve uluslararası açıdan tanınmayan aşı kartlarıyla ilgili soruna çözüm getireceğini yazdı.

Kıbrıs Türk tarafının “uzlaşmaz tutumu” nedeniyle konunun siyasi boyut kazandığını iddia eden gazete, Ulusal Birlik Partisi hükümetinin, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) talep ettiği verileri, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ne vermeyi reddetmeye devam ettiğini ileri sürdü.

Bu tutumun, sadece başkalarının değil Kıbrıslı Türklerin kendi sağlığını da tehlikeye attığını savunan gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak bazı Kıbrıslı Türklerin, yurt dışına seyahat etmek adına sertifika almak amacıyla üçüncü ve dördüncü doz aşı olmak için Güney Kıbrıs’a gittiklerini ileri sürdü.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı içerisindeki kaynaklar gazeteye yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türklere epeyce aşı sertifikası verildiğini ancak sorunun bütünlüklü bir şekilde çözümlenmesinin istendiğini ifade ettiler.

Gazete bu koşullar çerçevesinde ve sorunun çözümü için geçtiğimiz Çarşamba bürokratlar düzeyinde, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarlığı arasında telekonferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirildiğini ve aşı sertifikası verilmesi süreci için gerekli verilerin toplanması yöntemlerini ele aldıklarını yazdı.

Gazete ilk aşamada, Kıbrıslı Türklerin aşı sertifikası için istenen bilgileri gönderebilecekleri bir e-mail adresinin oluşturulmasına; ikinci aşamada ise “web service” kurulmasına ve Kıbrıslı Türklere hizmet edecek özel bir internet sayfasının oluşturulmasına karar verildiğini belirtti.

Gazete bu sürecin, Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik veya pasaportuna sahip Kıbrıslı Türkler için geçerli olacağını da yazdı.



