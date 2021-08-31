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Kıbrıslı Türklere AB Dijital Aşı Sertifikası verilmesine aynı sistemle devam ediliyor

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Kıbrıslı Türklere AB Dijital Aşı Sertifikası verilmesine aynı sistemle devam ediliyor

Yurt dışına seyahat etmek isteyen Kıbrıslı Türklerin AB Dijital Aşı Sertifikası alabilmek için Rum hükümetine yaptıkları başvurularda izlenen yöntem, 16 Eylül tarihine kadar aynı şekilde devam edecek.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Araştırma, İnovasyon ve Sanal Politika Müsteşarlığı tarafından dün yapılan açıklamada, AB Dijital Aşı Sertifikası almak isteyen Kıbrıslı Türklerden, 17 Ağustos tarihli açıklamada belirtilen yönergeleri izlemeye devam etmelerinin istendiğini yazdı.

Kıbrıslı Türklerin, 16 Eylül tarihine kadar www.moh.gov.cyedvc adresine, talep edilen tüm belgeleri yüklemeleri gerektiği hatırlatıldı.

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