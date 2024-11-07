Kıbrıslı Rumların maaş ortalaması 1200 - 2300 Euro aralığında

Güney Kıbrıs’taki çalışanların yüzde 25’inin, 2023 yılında, ayda bin 500 euronun altında kazandığı belirtildi.
Alithia gazetesi Rum İstatistik Ofisi’nin verilerine dayanarak, çalışanların aylık brüt kazancının 2023 yılında, 2 bin 202 euro olan 2022 yılına kıyasla yüzde 7.3 oranında artış göstererek, 2 bin 363 euroya yükseldiğini yazdı.
Habere göre çalışanların yüzde 14.9’u, 1000 ile bin 249 euro arasında kazanan grupta yer alırken; bin 250- bin 499 euro arasında kazanan grup ortalaması yüzde 11.7; bin 500-bin 749 euro arasında kazananlar ise yüzde 10.8 şeklinde yer aldı.
Kadınların, erkeklere kıyasla daha az kazandığını yazan gazete, kadınların nerdeyse yarısının; yüzde 46.4’nün, bin 500 euronun altında kazanç elde ettiğini belirtirken erkeklerdeki bu oranının yüzde 38,2 şeklinde kaydedildiğini yazdı.
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