Kıbrıslı Rum işadamı, İrlanda’da ada satın aldı

Kıbrıslı Rum bir işadamının, İrlanda’nın Batı Cork sahillerinin açığında bulunan “Horse Island” isimli adayı satın aldığı haber verildi.

Satışın geçtiğimiz yıl yapıldığını, ancak yerel tapu arşivlerinde şimdi yayımlandığını yazan Alithia gazetesi, Çin ve Almanya’da ticari menfaatlere sahip olan John Renos isimli işadamının 157 dönümlük ada için pandemi döneminde 5,5 milyon Euro ödeme yaptığını yazdı.

John Renos’un adayı görmeye gitmediğini ve bir video turuyla yetindiğini kaydeden gazete, “thetimes.co.uk’de” yer alan habere göre, adanın Roaring Water Bay körfezinde bulunduğunu ve eski bankacı Adrian Fitzgibbon ile eşi Deborah tarafından John Renos’a satıldığını ifade etti.

Adada yedi ev, bir iskele ve bir helikopter pisti bulunduğunu kaydeden gazete, adanın son daimi sakinlerinin 1960’larda bölgeden ayrıldıklarını ekledi.