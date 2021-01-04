Kıbrıs’ın en zenginlerinden biriydi

Kıbrıs'ın en büyük emlak müteahhidi ve ünlü yatırımcı 84 yaşındaki Kıbrıslı Rum Michalakis Leptos hayatını kaybetti



Ünlü emlak geliştiricisi ve yatırımcı 84 yaşındaki Kıbrıslı Rum Michalakis Leptos dün hayatını kaybetti.

Cyprus Mail'in haberine göre Michalakis Leptos Girne'de doğdu ve Atina'daki Metsovio Polytechnic'te inşaat mühendisliği okudu.

İş hayatına başladığı Girne'den 1974'ten sonra ayrılmak zorunda kaldı. Leptos, Orta Doğu ve Basra Körfezi'ne taşındı. Suudi Arabistan Cidde'de 4.000 ev, saray ve diğer altyapıdan oluşan modern bir kasaba olan Saudia Şehri'nin gelişiminde etkili oldu.

1978'den beri Baf, Yunanistan ve Limasol'daki mülklere ek olarak birçok ev ve turistik konaklama yeri inşa ettirdi. Leptos işini, 1980'lerde Baf Piskoposundan geniş bir arazi satın alarak genişletti. 2005 yılına kadar Leptos, Kıbrıs'ın en büyük emlak müteahhidi haline geldi.

Leptos Grup daha sonra Baf bölgesinde faaliyetlerine devam etti. Şirket bölgede oteller açtı, evler geliştirdi. Baf'ın önde gelen mülkleri arasında Kamaresve Olimpos Köyü, Coral Beach Hotel, Neapolis üniversitesi ve geliştirilmekte olan yeni Neapolis Smart Eco City yer alıyor.

Yunanistan'da, özellikle Paros ve Santorini adalarında iş yaptı.

Şirketin kurucusu Michael Leptos, Kıbrıs'ın Coral Koyu'nda yer alan Coral Bay'in beş yıldızlı otelini açtı. Ardından aynı bölgede bir otel daha, Thalassa Boutique Hotel & Spa açtı.

Grubun şu anda hem Kıbrıs'ta hem de Yunanistan'da Leptos Calypso Hotels Public Ltd. altında faaliyet gösteren bir dizi otel ve tatil köyü bulunmaktadır. Limassol Del Mar ve Limassol Blu Marine'deki deniz kenarı konutları da Leptos'a aittir.

Leptos aynı zamanda Ürdün'ün Kıbrıs'taki fahri konsolosuydu. Uzun yıllar Kıbrıs arazi müteahhitleri derneğinin başkanı olarak görev yapan Leptos evliydi ve iki oğlu vardı.

