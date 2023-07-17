banner913
banner932
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
16 0
Bişmiş kurtarılamadı
Bişmiş kurtarılamadı
64 0
 
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
39 0
Milletin zaferi 7’nciyılında
Milletin zaferi 7’nciyılında
27 0
Faşist Yunan Darbesinin 49. Yıldönümü
Faşist Yunan Darbesinin 49. Yıldönümü
37 0
YDÜ'de 150 genç sağlıkçı diplomalarını aldı
YDÜ'de 150 genç sağlıkçı diplomalarını aldı
39 0
Kıb-Tek 805 milyon TL borçlanacak
Kıb-Tek 805 milyon TL borçlanacak
28 0
banner964

“Kıbrıs’ımızı Türk işgalinden kurtarmak için mücadeleyi sürdürmeliyiz”

banner476

Rum Meclis Başkanı Dimitriu, “Kıbrıs’ımızı Türk işgalinden kurtarmak, vatanımızı özgürleştirmek ve yeniden birleştirmek için mücadeleyi bütün gücümüzle sürdürmek zorundayız” dedi

banner825
“Kıbrıs’ımızı Türk işgalinden kurtarmak için mücadeleyi sürdürmeliyiz”
banner960
Rum Meclis başkanı ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’ten Ulusal Konsey’i toplamasını istediğini açıkladı.
Fileleftheros’un haberine göre Dimitriu Rum Ulusal Konseyi’ni toplama isteğini Hristodulidis’e mektupla ilettiğini Yunan cuntası ve EOKA’nın 15 Temmuz 1974’te Cumhurbaşkanı III. Makarios’a yönelik darbesinin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı yazılı açıklamada ortaya koydu.
Dimitriu Avrupa Zirvesi, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesi,  Genel Sekreter’in Kıbrıs’la ilgili raporlarının Güvenlik Konseyi’ne görüşülmesinden sonra Rum Ulusal Konseyi’nin, bilgilendirme ve görüş alış verişi için toplanması gerektiğine işaret etti.
Açıklamasında “çıkmazın kırılması ve müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlaması için eylem ve çabalarımızı koordineli yürütmek zorundayız” ifadesini kullanan Dimitriu, açıklamasında Makarios’a yönelik darbeyi ve Barış Harekâtı’nı kınadı. Dimitriu, "Ancak aynı zamanda Kıbrıs’ımızı Türk işgalinden kurtarmak, vatanımızı özgürleştirmek ve yeniden birleştirmek için mücadeleyi bütün gücümüzle sürdürmek zorundayız” dedi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.