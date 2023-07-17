“Kıbrıs’ımızı Türk işgalinden kurtarmak için mücadeleyi sürdürmeliyiz”

Rum Meclis Başkanı Dimitriu, “Kıbrıs’ımızı Türk işgalinden kurtarmak, vatanımızı özgürleştirmek ve yeniden birleştirmek için mücadeleyi bütün gücümüzle sürdürmek zorundayız” dedi

Rum Meclis başkanı ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’ten Ulusal Konsey’i toplamasını istediğini açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre Dimitriu Rum Ulusal Konseyi’ni toplama isteğini Hristodulidis’e mektupla ilettiğini Yunan cuntası ve EOKA’nın 15 Temmuz 1974’te Cumhurbaşkanı III. Makarios’a yönelik darbesinin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı yazılı açıklamada ortaya koydu.

Dimitriu Avrupa Zirvesi, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesi, Genel Sekreter’in Kıbrıs’la ilgili raporlarının Güvenlik Konseyi’ne görüşülmesinden sonra Rum Ulusal Konseyi’nin, bilgilendirme ve görüş alış verişi için toplanması gerektiğine işaret etti.

Açıklamasında “çıkmazın kırılması ve müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlaması için eylem ve çabalarımızı koordineli yürütmek zorundayız” ifadesini kullanan Dimitriu, açıklamasında Makarios’a yönelik darbeyi ve Barış Harekâtı’nı kınadı. Dimitriu, "Ancak aynı zamanda Kıbrıs’ımızı Türk işgalinden kurtarmak, vatanımızı özgürleştirmek ve yeniden birleştirmek için mücadeleyi bütün gücümüzle sürdürmek zorundayız” dedi.

