“Kıbrıs yeniden birleşmeli”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Noel yortusu nedeniyle mesaj yayımladı.

Hristodulidis Noel mesajında, gelecek nesillerin, çağdaş bir devlette barış ve güvenlik koşulları altında refah içinde yaşaması için Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi gerektiğini belirtti.

Hristodulidis mesajında ayrıca bu günlerde düşüncelerin, desteğe ihtiyacı olan insanlara yöneldiğini belirterek Noel’in önemini vurguladı.

