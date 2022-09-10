Kıbrıs Türk Mallarını İdare Dairesi memurları Türk mallarını tasarruflarına geçirdi

“Kıbrıs Türk Mallarını İdare Dairesi”nin 72 memurundan 17’si Türk mallarını tasarrufuna geçirdi

Güney’de kalan Türk mallarının idaresi için Rum İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan “Kıbrıs Türk Mallarını İdare Dairesi memurları, Türk mallarıyla ilgili danışma komitesi üyeleri ve bunların yakınlarının, konumlarını kullanarak tasarruflarına geçirdikleri Türk mallarını gerek kendileri tarafından kullanılan, gerekse üçüncü taraflara kiraya verdikleri bildirildi.

Poltis’in “72 Memurdan 17’sinde Kıbrıs Türk Malı Var” başlıklı haberinde Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı ve AKEL Milletvekili Nikos Kettiros’un geçen şubat ayında Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’ten talep ettiği, tasarrufunda haksız yere Kıbrıs Türk malı bulunduran memurların isim listesi dün Rum meclisine “gizli” mahreçli sunuldu.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak “Kıbrıs Türk Mallarını İdare Dairesi”nin 72 memurundan 17’sinin tasarrufunda, deniz kenarındaki geniş arazi, dükkan ve sayfiye konutları başta olmak üzere Türk malı bulunduğunu yazdı. Gizli mahreçli isim listesinin önümüzdeki Salı günkü toplantıda komite üyesi milletvekillerine dağıtılacağını ekledi.

