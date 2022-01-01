“Kıbrıs Türk devletinin kurulması hedefleri resmileşti”

Anastasiadis: “Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’nin yazılı önerileri ile Kıbrıs’ın ikiye bölünmesi ve tam olarak kontrol altında bulunan, tırnak içinde, bağımsız bir Kıbrıs Türk devletinin kurulması olan tarihi hedefleri resmileşti”



“Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’nin yazılı önerileri ile Kıbrıs’ın ikiye bölünmesi ve tam olarak kontrol altında bulunan, tırnak içinde, bağımsız bir Kıbrıs Türk devletinin kurulması olan tarihi hedefleri resmileşti, resmileştirildi” diyen Anastasiadis, hedefinin cumhuriyetin yapısını korumak olduğunu vurguladı

Anastasaidis’in mesajı özetle şöyle:

“Maalesef, işgalin sona ermesi ve yurdumuzun yeniden birleşmesine yönelik kararlılıkla harcadığımız çabalarda herhangi bir ilerleme olmadan bir yıl daha geçti.

Nisan ayında Cenevre’de yapılan resmi olmayan toplantı ve eylül ayında iki liderin Genel Sekreterle ortak toplantısı, çıkmazın sona ermesine

2017 yılının temmuz ayında CransMontana’da olup bitenler için BM’nin tutanaklarının son dönemde aynen yayınlanması ve 13 Aralıkta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yaptığı konuşması sırasında bunların Türkiye Dışişleri Bakanı tarafından da teyit edilmesi, aksini söyleyen bazı çevreleri yalanlamaktadır. Aynı anda Kıbrıs sorununun çözümü için yıllarca süren müzakerelerdeki zaman zaman meydana gelen çıkmazların sebeplerini ispatlamaktadır.

“Hedef; Cumhuriyetin korunmasıdır”

Değerli vatandaşlar,

Türkiye’nin kabul edilemez taleplerine ve hem işgal altındaki topraklarda hem de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin denizdeki haklarının tartışma konusu yapılmasıyla Birleşmiş Milletlerin kararlarını ihlal eden olup bitenlere rağmen, size yurdumuzu yeniden birleşecek ve işgal ordusundan veya üçüncü ülkelere her türlü bağımlılıktan kurtaracak işlevsel ve sürdürülebilir bir çözümün bulunmasına yönelik kararlılığımız ve ısrarımızın geriletilmeyeceğini temin etmek istiyorum.

Avrupa Birliği’nin bize sağladığı imkânlarının değerlendirilmesi, geleneksel olarak dostumuz olan ülkeler ile bağlarımızın muhafaza edilmesi, bölgedeki tüm ülkelerle geliştiğimiz stratejik işbirlikleri ve Atlantik ötesi yeni dostlarla izlediğimiz çok yönlü dış politika, bu kapsama dâhil edilmektedir.

Hedef, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası alandaki korunması ve aynı anda bizi Üst Düzey Anlaşmaları, BM kararları ve Avrupa müktesebatı temelinde kalıcı bir çözüme götürecek yaratıcı bir diyalogun yeniden başlamasının koşullarının yaratılmasıdır. Her iki toplumun beklenti ve endişelerine cevap verecek bir çözüme”



Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasaidis yeni yıl mesajında Kıbrıs Türk yönetimi ve Türkiye’yi hedef aldı“Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’nin yazılı önerileri ile Kıbrıs’ın ikiye bölünmesi ve tam olarak kontrol altında bulunan, tırnak içinde, bağımsız bir Kıbrıs Türk devletinin kurulması olan tarihi hedefleri resmileşti, resmileştirildi” diyen Anastasiadis, hedefinin cumhuriyetin yapısını korumak olduğunu vurguladıAnastasaidis’in mesajı özetle şöyle:“Maalesef, işgalin sona ermesi ve yurdumuzun yeniden birleşmesine yönelik kararlılıkla harcadığımız çabalarda herhangi bir ilerleme olmadan bir yıl daha geçti.Nisan ayında Cenevre’de yapılan resmi olmayan toplantı ve eylül ayında iki liderin Genel Sekreterle ortak toplantısı, çıkmazın sona ermesine yol açmadı. Çünkü Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’nin yazılı önerileri ile Kıbrıs’ın ikiye bölünmesi ve tam olarak kontrol altında bulunan, tırnak içinde, bağımsız bir Kıbrıs Türk devletinin kurulması olan tarihi hedefleri resmileşti, resmileştirildi.2017 yılının temmuz ayında CransMontana’da olup bitenler için BM’nin tutanaklarının son dönemde aynen yayınlanması ve 13 Aralıkta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yaptığı konuşması sırasında bunların Türkiye Dışişleri Bakanı tarafından da teyit edilmesi, aksini söyleyen bazı çevreleri yalanlamaktadır. Aynı anda Kıbrıs sorununun çözümü için yıllarca süren müzakerelerdeki zaman zaman meydana gelen çıkmazların sebeplerini ispatlamaktadır.“Hedef; Cumhuriyetin korunmasıdır”Değerli vatandaşlar,Türkiye’nin kabul edilemez taleplerine ve hem işgal altındaki topraklarda hem de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin denizdeki haklarının tartışma konusu yapılmasıyla Birleşmiş Milletlerin kararlarını ihlal eden olup bitenlere rağmen, size yurdumuzu yeniden birleşecek ve işgal ordusundan veya üçüncü ülkelere her türlü bağımlılıktan kurtaracak işlevsel ve sürdürülebilir bir çözümün bulunmasına yönelik kararlılığımız ve ısrarımızın geriletilmeyeceğini temin etmek istiyorum.Avrupa Birliği’nin bize sağladığı imkânlarının değerlendirilmesi, geleneksel olarak dostumuz olan ülkeler ile bağlarımızın muhafaza edilmesi, bölgedeki tüm ülkelerle geliştiğimiz stratejik işbirlikleri ve Atlantik ötesi yeni dostlarla izlediğimiz çok yönlü dış politika, bu kapsama dâhil edilmektedir.Hedef, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası alandaki korunması ve aynı anda bizi Üst Düzey Anlaşmaları, BM kararları ve Avrupa müktesebatı temelinde kalıcı bir çözüme götürecek yaratıcı bir diyalogun yeniden başlamasının koşullarının yaratılmasıdır. Her iki toplumun beklenti ve endişelerine cevap verecek bir çözüme”