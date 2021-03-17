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Kıbrıs'taki İngiliz üslerine önemli yatırım

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Kıbrıs'taki İngiliz üslerine önemli yatırım
İngiltere’nin Brexit sonrası yeni savunma stratejisi çerçevesinde Kıbrıs’taki egemen askerî üslerinin yükseltilmesinden söz edildiği bildirildi.
Alihtia “İngiliz Üsleri Yükseltiliyor… İngilizler ‘Önemli Yatırımdan´ Söz Ediyor” başlıklı haberinde Birleşik Krallığın birleştirilmiş Dış Politika, Savunma ve Güvenlik inceleme raporunda “Kıbrıs’taki Egemen Üs bölgelerinde, Doğu Akdeniz’deki müttefikler ile güvenliğe katkıda bulunma kabiliyetimizi sağlayacak önemli yatırım” ifadesine yer verildiğini yazdı. 
Gazeteye göre, 2030’a kadarki süreyi kapsayan yeni savunma stratejisi çerçevesinde “yurtdışında İngiliz kuvvetlerinin mevcudiyetinin öneminin arttığı, Kıbrıs’taki üslerin, ‘İngiliz kuvvetlerine menzil, erişim, nüfuz ve istihbarat sağlamak için yurtdışında daha sağlam temeller’ kurulması projesi dâhilinde olduğuna” dikkat çekildi. 
İngiltere’nin Kıbrıs’taki üs tesis ve altyapıları ile birlikte Cebelitarık, Almanya, Umman, Singapur ve Kenya’daki askerî varlığının da yükseltilmesi planlanıyor. Ayrıca Soğuk Savaş döneminin bitişinden beri nükleer silah kısıtlaması da bozularak ülkenin nükleer başlık sınırı 180’den 260’a yükseltiliyor.
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