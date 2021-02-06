Kıbrıs sorunuyla ilgili kulis faaliyetleri ve temaslar hız kazandı

Kıbrıs sorunuyla ilgili kulis faaliyetleri ve temasların önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağını yazan Rum basını, Avrupa Konseyi dönem başkanlığını üstlenecek olan Slovenya’nın Dışişleri Bakanı Anze Logar’ın bugün; Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve beraberindeki heyetin de önümüzdeki pazartesi günü Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini yazdı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun dün telefonda görüştüğü ve İsrail Başbakanının Anastasiadis’i İsrail’e davet ettiği haber verildi.

Anastasiadis’in Netanyahu’nun davetini kabul ettiğini ve ziyaretin önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleştirilmesinin beklendiğini duyuran Alithia gazetesi, Netanyahu’nun davetinin, Mart ayında toplanması beklenen gayri resmi beş taraflı konferans ışığında, Kıbrıs sorunuyla ilgili yoğun kulis faaliyetlerinin gerçekleştiği bir dönemde geldiğine işaret etti.

Gazete, Netanyahu ile Anastasiadis’in, görüşmeleri esnasında Doğu Akdeniz’deki problemleri ele alacaklarını da kaydetti.

Öte yandan Kıbrıs sorunuyla ilgili kulis faaliyetleri ve temasların önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağını yazan gazete, Avrupa Konseyi dönem başkanlığını üstlenecek olan Slovenya’nın Dışişleri Bakanı Anze Logar’ın bugün; Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve beraberindeki heyetin de önümüzdeki pazartesi günü Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini anımsattı.

Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in de adayı ziyaret etmesinin beklendiğini kaydeden gazete, beş taraflı konferans öncesinde Lefkoşa Rum kesimi ve Atina’nın atacağı bir sonraki adımların belirlenmesi açısından önemli olarak addedilen Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ziyaretinin, Miçotakis ile Anastasiadis’in önümüzdeki pazartesi günü 11.15’te Başkanlık Sarayında gerçekleştirecekleri baş başa görüşmeyle başlayacağını ifade etti.

Bunu iki ülke heyetlerinin görüşmelerinin izleyeceğini yazan gazete, Miçotakis ile Anastasiadis’in 12.15’te basına açıklamalarda bulunacaklarını belirtti.

Öte yandan Anastasiadis ile Netanyahu arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesi konusunda yazılı bir açıklamada bulunan Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Panayotis Sedonas, görüşmede Rum kesimi ile İsrail arasındaki ilişkiler, bölgesel meseleler aynı zamanda korona virüs pandemisiyle mücadele edilmesi çabalarıyla ilgili olarak iki ülkedeki mevcut durumun ele alındığını ifade etti.

BEŞ TARAFLI KONFERANS HAZIRLIKLARI

Beş taraflı konferans hazırlıkları konusunda Rum kesiminde yapılan ön çalışmayla ilgili olarak ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz pazartesi günü anayasa konusunda uzman akademisyenler grubuyla bir araya geldiğini ve gruptan belirli çalışmalar beklediğini yazan gazete, Rum müzakere grubunun ise Amerika’dan gelen ve karantinada bulunan Andreas Mavroyannis başkanlığında devreye gireceğini ifade etti.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, Rum müzakere grubunun, özellikle Rum Dışişleri eski bakanlarından Erato Kozaku Markulli’den duyulan şikayetlere rağmen, dağılmadığını ve muhtemelen bizzat Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis tarafından ilk toplantısını yapmaya çağrılacağını kaydeden gazete, AKEL’in, müzakere grubuna katılmasına izin vermeyi reddederek geri çektiği Tumazos Çelepis dışında, müzakere grubunun tüm eski üyelerinin toplantıya çağrılacağını belirtti.

Öte yandan Rum hükümetinin, beş taraflı gayri resmi konferansın gerçekleştirileceği tarih ve yer konusunda BM Genel Sekreteri’nden gelecek resmi daveti beklediğini kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nda tüm olası senaryolarla ilgili yoğun bir hazırlık yapıldığını ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “İyi Bir Konjonktür Görüyorlar” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununun, uluslararası ve bölgeler gelişmelerin gerek olumlu, gerek de olumsuz anlamda etkilediği meseleler arasında bulunduğunu yazdı.

AB ve Kıbrıs sorununa müdahil olan uluslararası faktörlerin, Kıbrıs sorunundaki yeni çabaya yardımcı olabilecek konjonktürlerin var olduğunu gördüklerini kaydeden gazete, Avrupalı, İngiliz ve diğer yetkililere göre, Kıbrıs sorunundaki yaklaşan gelişmeleri etkilemesi beklenen unsurların Türkiye faktörüyle alakalı olduğunu belirterek, bunları kısaca şöyle sıraladı;

“1. Erdoğan’ın karşı karşıya bulunduğu iç zorluklar, 2. Erdoğan’ın sırtını sıvazlama niyeti olmadığı görülen Joe Biden’ın seçilmesi, 3. Katar’ın Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin normalleşmesi. Bu durum Türkiye’ye yönelik para musluğunun kapanması tehlikesine sahiptir. 4. Yukarıda bahsedilenler Erdoğan’ın karşı karşıya bulunduğu zorlukların kanıtıdır ve bu durum Erdoğan’ı Avrupa’ya daha da yaklaştırıyor.”