“Kıbrıs sorununu çözecek başkan olabilirim”

Rum lider Hristodulidis, tüm tarafların ve AB’nin de taahhüdüyle, Kıbrıs sorununu çözecek başkan olabileceğine inandığını söyledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis önceki gün Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaptı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Hristodulidis konuşmasında, Avrupa-Türk ilişkileri çerçevesinde, üzerinde mutabık kalınan temeldeki müzakerelerle paralel şekilde gelişecek kademeli ve herkes için faydalı bir paketi ele almaya hazır olduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs sorununa daha aktif şekilde katılmasına dair önerisinin, üst düzey bir siyasi yetkilinin Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci olarak atanmasını da içerdiğini ifade eden Hristodulidis, böyle bir yetkilinin özellikle çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin mevcut konjonktürde en fazla katkıyı yapacağını savundu.

Kıbrıs sorununun Avrupa çözümlerine ihtiyaç duyan bir Avrupa problemi olduğunu söyleyen Hristodulidis, Kıbrıs sorununun Avrupa Birliği için yeni ve başarılı bir çözüm modeli teşkil edebileceğini de kaydetti.

Enerji konularına da değinerek, Güney Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz’de ispatlanmış doğal gaz rezervleri bulunan tek AB ülkesi olduğuna işaret eden Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın komşularının çoğuyla tarihsel ilişkilerin yanı sıra uzun vadeli ortaklık ilişkileri de olduğunu savundu.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Avrupa’ya güvenilir ve alternatif bir enerji güzergâhı sunarak enerji krizinde anahtar rol oynayabileceğini söyledi.

Mülteci konusuna da değinen Hristodulidis, Türkiye’nin meseleyi kendi çıkarına alet etmek için kullandığını iddia ederek, siyasi sığınma başvurusunda bulunan mültecilerin yüzde 90’ının Türkiye’den hareket ettiğini ve KKTC’deki havalimanına veya kuzey kıyılarına ulaşan mültecilerin Güney Kıbrıs’a geçerek siyasi sığınma başvurusunda bulunduklarını savundu.

Alithia gazetesi ise konuyla ilgili haberi “Avrupa Parlamentosu'nda da Söyledi- Hristodulidis, AB’nin Aktif Katılımında, Erdoğan ise Tanınmada Israr Ediyor- Hristodulidis’in Konuşması Sırasında Avrupa Parlamentosu Neredeyse Boştu” başlıklarıyla verdi. Hristodulidis’in önceki gün Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, AB’nin Kıbrıs sorununa aktif katılımı konusunda ısrarcı olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Hristodulidis, neredeyse boş olan Avrupa Parlamentosu salonundaki konuşmasında Avrupa Birliği'nin, Avrupa-Türk ilişkileri çerçevesinde elindeki tüm siyasi ve ekonomik araçları kullanarak, nihai çözümde oynayacağı öncü rol aracılığıyla Kıbrıs sorununa aktif bir şekilde katkıda bulunma konusunda her türlü menfaate ve yükümlülüğe sahip olduğunu ifade etti.

Gazeteye göre, Hristodulidis, tüm tarafların ve AB’nin de taahhüdüyle, Kıbrıs sorununu çözecek başkan olabileceğine inandığını söyledi.

Konuşmasında Ukrayna konusuna da değinen Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Gazeteye göre, Hristodulidis, aldığı mesajlardan cesaretlendiğini söyledi.

