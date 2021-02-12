Kıbrıs sorunundaki gelişmeler Rum yönetimi endişelendiriyor

Rum Yönetimi’nin, Türk tarafının, Kıbrıs sorunundaki çözüm temelinin değişmesi yönündeki günlük açıklamalarını, BM’nin gayri resmi 5’li konferansa çağırmasında yaşanan gecikmeden dolayı endişe duyduğu ifade ediliyor

Rum Yönetimi’nin, Türk tarafının, Kıbrıs sorunundaki çözüm temelinin değişmesi yönündeki günlük açıklamalarını, BM’nin gayri resmi 5’li konferansa çağırmasında yaşanan gecikmeyi, olumsuz unsurlar olarak değerlendirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Olumsuz Unsurlar-Türklerin Meydan Okumaları, BM Tarafından Gecikme Tehlikeli Kokteyl” başlıklı haberinde, Türk yetkililerinin, Kıbrıs sorunundaki çözüm zemininin değiştirilmesi yönündeki günlük bazda yaptıkları açıklamalar ile BM’nin gayri resmi 5’li zirveyi toplama konusunda gecikmesinin, Rum tarafınca “iki olumsuz unsur” olarak değerlendirildiğini yazdı.

Gazete Rum tarafının, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin aldığı hal konusunda endişe duyduğunu da belirtti.

Kıbrıs Rum tarafının, 5’li konferans için çağrı yapıldığı zaman hazır olması ve buna paralel olarak hazır yanıtların var olması amacıyla hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten gazete bu kapsamda 16 farklı bölümün belirlendiğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunulan, her biri için ayrı bir inceleme hazırlandığını yazdı.

Bunların, Türkiye’nin ortaya koyduğu çeşitli argümanlara yönelik hukuki yanıtları teşkil ettiğini yazan gazete Türkiye’nin bugün “federasyonun geçmişte kaldığı, bugün sadece iki devlete dayalı çözümün görüşülmesi” gerektiğini söylediğini de anımsattı.

Gazete Anastasiadis’in, Çarşamba ve dün toplanan müzakere gruplarıyla yaptığı toplantılarda bu sunumların yapıldığını yazdı.

Öte yandan Politis gazetesi, Rum hükümet cephesinde, özellikle TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamaların ardından endişelerin büyük olabileceğini ancak şimdilik sesini yükseltmeye niyetinde olmadığını yazdı.

Rum Başkanlığının tutumunu, 5+1 ışığında Türk taleplerine herhangi bir zemin bırakmayacak olan hukuki argümanlarla donattığını yazan gazete Anastasiadis’e tavsiyelerde bulunacak olan hukuk uzmanlarından oluşan yeni grubun, Çarşamba akşamı Rum Başkanlığında, müzakere grubunun da yer aldığı bir toplantıya katıldığını belirtti.