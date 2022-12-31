"Kıbrıs sorununda ilkbahar sonu veya yaz ayı başlarında hareketlilik olabilir"

Rum Müzakereci Menelau: "2023 ilkbahar sonu veya yaz ayı başlarında Kıbrıs sorununda hareketlilik olabilir"

Rum müzakereci Menelaos Menelau, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakereler konusunda 2023 yılının ilkbahar sonunda veya yaz başında hareketlilik olabileceğinden söz etti.

Haravgi gazetesi Rum müzakereci Menelaos Menalau’nun “Astra” kanalına yapmış olduğu açıklamaya yer verdi.

Gazete Menelau’nun açıklamasına dayanarak, Menelau’nun, Kıbrıs sorununun görüşülmesi sürecinin yeniden canlanmasına ilişkin önkoşulların yaratılması için olası perspektifinin 2023 ilkbahar sonu veya yaz başı olarak gördüğünü yazdı.

Habere göre Menelau, Kıbrıs sorununun çözümü olmadan geçen her yılın mutlu bir yıl olarak addedilmediğini ifade etti.

Özellikle Crans Montana sonrasında Kıbrıs sorununun çözümü için yeniden müzakerelere başlanmasını sağlayamadıklarını ifade eden Menelau, Kıbrıs sorunundaki durağanlığın sürdürülebilir olmadığını ayrıca statik bir şey üretmediğini söyledi.

Uluslararası alanda olanlara ilişkin olarak Menelau, durumların endişe verici olduğunu belirterek, Kıbrıs sorununun özüne ilişkin görüşme sürecinin ve bununla birlikte bütünlüklü çözüm sürecinin sağlanmasına yönelik perspektifin de yeniden canlandırılması gerekliliğinden söz etti.

Menelau, yeni bir çaba için Türkiye ve Yunanistan’daki seçim süreçlerinin tamamlanması gerektiğini belirtti.

Yeni oldu bittilerin de yaratılmaması gerektiğine dikkati çeken Menelau perpsektifin olabilmesi için federal çözümü seçen dinamiklerin de desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Menelau açıklamasında ayrıca üzerinde anlaşmaya varılan çözüm çerçevesi, müzakere kazanımları ve Guterres çerçevesinin korunması gerektiğine de dikkati çekti.

Kıbrıs Rum tarafının her fırsatta güvenirliliğini güçlendirmesi gerektiğinden söz eden Menelau, Türkiye’nin ise üzerinde anlaşmaya varılan çözüm çerçevesine yönelik bağlılığını, çözüme ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasını ve BM Genel Sekreteri tarafından özel temsilci atanmasını kabul ettiğini de teyit etmesi gerektiğini savundu.

