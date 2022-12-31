banner875
banner885
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz”
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz”
7 0
Polis, yeni yıl için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını duyurdu
Polis, yeni yıl için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını duyurdu
6 0
 
YDÜ ve UKÜ galibiyetle başladı
YDÜ ve UKÜ galibiyetle başladı
20 0
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov,
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Yunanistan'ın S-300'leri hiç kimseye devretme hakkı yok"
17 0
Cumhurbaşkanı Tatar:
Cumhurbaşkanı Tatar: "Yeni siyasetimizin 2022 yılında kökleştiğini gördük"
10 0
Şimdi icraat zamanı
Şimdi icraat zamanı
19 0
Mesarya, renktaşına acımadı
Mesarya, renktaşına acımadı
39 0
banner878

"Kıbrıs sorununda ilkbahar sonu veya yaz ayı başlarında hareketlilik olabilir"

banner476

Rum Müzakereci Menelau: "2023 ilkbahar sonu veya yaz ayı başlarında Kıbrıs sorununda hareketlilik olabilir"

banner825
"Kıbrıs sorununda ilkbahar sonu veya yaz ayı başlarında hareketlilik olabilir"
Rum müzakereci Menelaos Menelau, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakereler konusunda 2023 yılının ilkbahar sonunda veya yaz başında hareketlilik olabileceğinden söz etti.
Haravgi gazetesi Rum müzakereci Menelaos Menalau’nun “Astra” kanalına yapmış olduğu açıklamaya yer verdi.
Gazete Menelau’nun açıklamasına dayanarak, Menelau’nun, Kıbrıs sorununun görüşülmesi sürecinin yeniden canlanmasına ilişkin önkoşulların yaratılması için olası perspektifinin 2023 ilkbahar sonu veya yaz başı olarak gördüğünü yazdı.
Habere göre Menelau, Kıbrıs sorununun çözümü olmadan geçen her yılın mutlu bir yıl olarak addedilmediğini ifade etti.
Özellikle Crans Montana sonrasında Kıbrıs sorununun çözümü için yeniden müzakerelere başlanmasını sağlayamadıklarını ifade eden Menelau, Kıbrıs sorunundaki durağanlığın sürdürülebilir olmadığını ayrıca statik bir şey üretmediğini söyledi.
Uluslararası alanda olanlara ilişkin olarak Menelau, durumların endişe verici olduğunu belirterek,  Kıbrıs sorununun özüne ilişkin görüşme sürecinin ve bununla birlikte bütünlüklü çözüm sürecinin sağlanmasına yönelik perspektifin de yeniden canlandırılması gerekliliğinden söz etti.
Menelau, yeni bir çaba için  Türkiye ve Yunanistan’daki seçim süreçlerinin tamamlanması gerektiğini belirtti.
Yeni oldu bittilerin de  yaratılmaması gerektiğine  dikkati çeken Menelau perpsektifin olabilmesi için federal çözümü seçen dinamiklerin de desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Menelau açıklamasında ayrıca üzerinde anlaşmaya varılan çözüm çerçevesi, müzakere kazanımları ve Guterres çerçevesinin korunması gerektiğine de dikkati çekti.
Kıbrıs Rum tarafının her fırsatta güvenirliliğini güçlendirmesi gerektiğinden söz eden Menelau, Türkiye’nin ise üzerinde anlaşmaya varılan çözüm çerçevesine yönelik bağlılığını, çözüme ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasını ve BM Genel Sekreteri tarafından özel temsilci atanmasını kabul ettiğini de teyit etmesi gerektiğini savundu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.