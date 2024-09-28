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"Kıbrıs sorunu en kötü durumunda"

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AKEL Genel Sekreteri Stefanu, Kıbrıs sorununun 2017 yılından bu yana uzun süren durgunluklar ve çıkmazlar nedeniyle en kötü durumda bulunduğunu söyledi

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"Kıbrıs sorunu en kötü durumunda"
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AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun ABD’nin New York kentinde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşma, dünkü Rum basınında da yer buldu.

Konuşmasında Kıbrıs sorununun Atina cuntasının darbesi ile bunu izleyen ileri sürülen Türk işgalinin akabinde 50 yıldır devam ettiğini öne süren Stefanu, Kıbrıs sorununun arkasında uzun bir başarısız girişim geçmişi olan uluslararası problemlerden biri olduğunu söyledi.

Bugüne atıfta bulunarak Kıbrıs sorununun 2017 yılından bu yana uzun süren durgunluklar ve çıkmazlar nedeniyle en kötü durumunda bulunduğunu da öne süren Stefanu, uzun süren çıkmazın ve zamanın çözüm olmadan geçmesinin Kıbrıs sorununda çözüm sağlanmasına ilişkin perspektifleri gerek toprak üzerinde gerek de siyasi ve toplumsal bilinç aşamasında zorlaştırdığını ileri sürdü.

Konuşmasında müzakere kazanımlarının tamamının korunması gerektiğini ve tarafların BM kararları tarafından da öngörülen siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyonla ilgili üzerinde mutabakata varılmış çözüm şekline taahhüdünün sürmesi gerektiğini ifade eden Stefanu, müzakerelerin Guterres çerçevesi temelinde yapılması gerektiğini savundu.

Gazete “AKEL-CTP Ortak Çabası” ara başlıklı haberinde ise Stefanu’nun toplum aşamasında Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında siyasi güven yaratılması ve iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini söylediğini iletti.

Bu aşamada CTP aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumundaki diğer ilerici partiler ve örgütlerle birlikte harcadıkları ortak çabanın ve iş birliğinin önemli olduğunu dile getiren Stefanu, Kıbrıs sorununun çözümünün herkes için bir kazan-kazan durumundan başka bir şey olmadığının herkes tarafından algılanması gerektiğini savundu.

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