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“Kıbrıs sorunu bedduayla çözülmez”

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“Kıbrıs sorunu bedduayla çözülmez”

 
Güney Kıbrıs’ın Başkan adayı ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs sorununun itirazlarla, beddualarla veya yıl dönümlerinde yapılan duygusal konuşmalarla çözülmeyeceğini söyledi.
Neofitu, Türkiye’ye baskı yapmak suretiyle Kıbrıs sorununun çözüleceği efsanesine gerçekten inanan olup olmadığını sorguladı.
Neofitu, Kıbrıs sorununun Güney Kıbrıs’ın çıkarlarını müttefikleriyle aynı çizgide tutacak ve tüm taraflar için fayda ve perspektif yaratacak gerçekçi inisiyatifler alınmasıyla çözüleceğini kaydetti.
 
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