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“Kıbrıs sorunu, 1974’ten daha kötü bir safhada”

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LTB Başkanı Harmancı ile bir araya gelen Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos, Kıbrıs sorununun, 1974’ten daha kötü bir safhada bulunduğunu vurguladı

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“Kıbrıs sorunu, 1974’ten daha kötü bir safhada”
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Lefkoşa Türk ve Rum Belediye Başkanları Mehmet Harmancı ve Haralambos Pruncos bir araya geldi.

Pruncos, Harmancı ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sembolik ayrıca son derece önemli bir görüşme olarak nitelendirdi.

Pruncos görüşme kararlarının siyasi bir hamle olduğunu bununla birlikte en azından şehrin yerel düzeyde, işbirliği yapmanın ve "ateşkes hattındaki" durmayan sorunları çözmenin önemli olduğunu göstermek istediklerini belirtti.

Pruncos, bu çerçevede iş birliğinin yapılmaması durumunda bugün atıklar içinde yüzmüş olacaklarını belirterek “Mia Milia”(Haspolat) bölgesinde atık su arıtma tesisine atıfta bulundu. Bu tesisin önemini vurgulayan Pruncos, bu tesisin, büyük bir sağlık sorununun çözümlenmesine  ve başkent sakinleri için daha iyi bir yaşam kalitesine yol açtığını belirtti.

Kıbrıs sorununun, belediye başkanları tarafından değil iki lider tarafından çözümlenmesi gerektiğini söyleyen Pruncos, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasındaki iş birliğinin, müzakerelerde elverişli bir ortamın yaratılması açısından iyi bir araç olduğundan da söz etti.

Kıbrıs sorununun, 1974’ten daha kötü bir safhada bulunduğunu söyleyen Pruncos, halkın yaşam kalitesi ile ilgili sorunları çözmeye ve iş birliği yapmaya da mahkûm olduklarını belirtti.

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