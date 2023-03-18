“Kıbrıs, saatli bomba üzerinde oturuyor olacak”

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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“Kıbrıs, saatli bomba üzerinde oturuyor olacak”

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AKEL “Bölünmüşlük kalırsa, Kıbrıs bir saatli bomba üzerinde oturuyor olacak” uyarısında bulundu

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“Kıbrıs, saatli bomba üzerinde oturuyor olacak”
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AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in uluslararası unsuru, “Başkan, çözümle ilgili siyasi iradesinin gerçekliğine uluslararası unsuru ikna etmeli. Bölünmüşlük kalırsa, Kıbrıs bir saatli bomba üzerinde oturuyor olacak” uyarısında bulundu.
Güney’de yayımlanan Haravgi’nin aynı başlıkla manşete çektiği habere göre Stefanu, Hristodulidis’in Anastasiadis’in bıraktığı bir itibarsızlık mirasına sahip olduğunu belirterek “Kıbrıs sorununu çözme iradesinin gerçekliğine uluslararası toplumu ikna etmesi gerekiyor. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununda yeni bir inisiyatif almaya ikna olması için bunun olması şart” dedi.
Stefanu, AKEL İngiltere şubesinin 50’nci kuruluş yıldönümü etkinliği vesilesiyle yaptığı açıklamada, şu iki noktanın altını çizerek AKEL’in Rum Ulusal Konseyi’nin toplanması talebine dikkat çekti:
“*Kıbrıs sorunu BM çerçevesinde ve BM kararları zemininde çözülmeli. AB’nin oynayacak rolü var, son yıllarda varlık gösterdi ancak BM’nin rolünün yerine geçemez, geçmek de istemez.
*Müzakerelerin 2017’de Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesinden başka çözüm yolu, başka çözüm yöntemi yoktur. Kritik ve hassas konuların açılmaması için müzakere kazanımlarının korunması çok önemlidir. Kritik ve hassas konuların açılmasına müsaade edersek, karşımızdaki Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliği ile bu konuların asla kapanmayacağı kesin demeyim ama, kapanacağı kuşkuludur.”
Stefanu, Hristodulidis’in, kritik diye nitelediği “müzakereleri nasıl yeniden başlatmayı düşündüğü, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi görüşünde mi olduğu yoksa başka bir şey mi arayacağı” sorularına net cevaplar vermesi gerektiğini vurguladı.
 
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