“Kıbrıs, saatli bomba üzerinde oturuyor olacak”

AKEL “Bölünmüşlük kalırsa, Kıbrıs bir saatli bomba üzerinde oturuyor olacak” uyarısında bulundu

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in uluslararası unsuru, “Başkan, çözümle ilgili siyasi iradesinin gerçekliğine uluslararası unsuru ikna etmeli. Bölünmüşlük kalırsa, Kıbrıs bir saatli bomba üzerinde oturuyor olacak” uyarısında bulundu.

Güney’de yayımlanan Haravgi’nin aynı başlıkla manşete çektiği habere göre Stefanu, Hristodulidis’in Anastasiadis’in bıraktığı bir itibarsızlık mirasına sahip olduğunu belirterek “Kıbrıs sorununu çözme iradesinin gerçekliğine uluslararası toplumu ikna etmesi gerekiyor. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununda yeni bir inisiyatif almaya ikna olması için bunun olması şart” dedi.

Stefanu, AKEL İngiltere şubesinin 50’nci kuruluş yıldönümü etkinliği vesilesiyle yaptığı açıklamada, şu iki noktanın altını çizerek AKEL’in Rum Ulusal Konseyi’nin toplanması talebine dikkat çekti:

“*Kıbrıs sorunu BM çerçevesinde ve BM kararları zemininde çözülmeli. AB’nin oynayacak rolü var, son yıllarda varlık gösterdi ancak BM’nin rolünün yerine geçemez, geçmek de istemez.

*Müzakerelerin 2017’de Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesinden başka çözüm yolu, başka çözüm yöntemi yoktur. Kritik ve hassas konuların açılmaması için müzakere kazanımlarının korunması çok önemlidir. Kritik ve hassas konuların açılmasına müsaade edersek, karşımızdaki Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliği ile bu konuların asla kapanmayacağı kesin demeyim ama, kapanacağı kuşkuludur.”

Stefanu, Hristodulidis’in, kritik diye nitelediği “müzakereleri nasıl yeniden başlatmayı düşündüğü, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi görüşünde mi olduğu yoksa başka bir şey mi arayacağı” sorularına net cevaplar vermesi gerektiğini vurguladı.

