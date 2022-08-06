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Kıbrıs patatesi için coğrafi işaretli ürün başvurusu

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Kıbrıs patatesi için coğrafi işaretli ürün başvurusu
“Kıbrıs kırmızı toprak patatesi” için coğrafi işaretli ürün başvurusu yapılacağı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, hellimden sonra en fazla ihraç edilen ikinci ürün olan, kırmızı toprakta yetişmiş “Kıbrıs patatesi”nin, bu başvurunun ardından “hak ettiği Avrupa korumasını” elde edeceğini yazdı.
Gazete, bu yöntemle farklı tüccarlar tarafından haksız rekabete yol açan eylemlerle mücadele edilebileceğini kaydetti.
 
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