Kıbrıs iklim tarihinin en sıcak Temmuz ayı oldu

Rum Meteoroloji Dairesi verilerine göre 2024 temmuz ayı, Kıbrıs iklim tarihindeki en sıcak temmuz oldu.

Fileleftheros gazetesi, temmuz ayının en sıcak ay olmasındaki ana parametrenin, gece saatlerinde kaydedilen sıcaklık olduğunu yazdı.

Haberde, temmuz ayında 13 gece için yüksek sıcaklık uyarısı verildiği de ifade edildi.

