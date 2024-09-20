Rum Yüksek Anayasa Mahkemesi tarafından görevinden alınan Sayıştay Başkanı Mihailidis, bu durumu “kara bir gün” olarak nitelendirdi

Rum Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin, Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in görevden alınmasına hükmetmesi Güney Kıbrıs’ta büyük yankı uyandırdı.

Rum basını ayrıca ülke tarihinde ilk kez böyle bir durumun yaşandığına da dikkati çekti.

Görevi sonlandırılan Odisseas Mihailidis ise alınan kararın ardından yaptığı açıklamada bu durumu “kara bir gün” olarak nitelendirdi.

Politis gazetesi ilgili haberi “Sayıştay Başkanı İçin Yüksek Mahkemenin Kararı Saldırgan Uyumsuz Davranış ve Sağduyu Eksikliği Nedeniyle Sonlandırma- Sayıştay Başkanı’nın Görevinin Sonlandırılması, Cumhuriyet Tarihinde İlk-Ağır Nitelendirmelerle İşten Çıkarma” başlıklarıyla verdi.

Gazete, Rum Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin, 8 yargıcın oy birliğiyle aldığı 209 sayfalık kararla, Sayıştay Başkanı Oddiseas Mihailidis’in görevden alınmasını hükmettiğini yazdı.

Kararın, uzun olması nedeniyle, her bir yargıcın ayrı ayrı olarak bölümler halinde okumasıyla açıklandığını yazan gazete alınan kararın içeriğine de geniş bir şekilde yer verdi.

Görevinden alınan Odisseas Mihailidis karar sonrasında yaptığı açıklamada “sistemin zaferinden ve yolsuzluk mücadelesinin yenilgisinden” söz ederken “Kıbrıs için kara bir gün” nitelendirmesinde bulundu.

Mihailidis, alınan bu kararın ifade özgürlüğü ve toplumun yolsuzluğun sonlandırılmasına yönelik toplumun talebi için onur kırıcı olduğunu ifade etti.

Koordineli bir çabadan da söz eden Mihailidis, eski Rum Yönetimi Başkanı ve Hukuk Dairesi Başkanı ardından buna katılan şimdiki Rum Yönetimi Başkanı tarafından “harcanmasından” da bahsetti.

Μihailidis, Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının ayrıca Sayıştay Başkanlığına “sıkı bir korse ve tıkaç yerleştirdiğini” savundu.

Kendisi tarafından kınanacak ya da aşırı bir davranışın sergilenmediğini söyleyen Mihailidis, bunun; Sayıştay Başkanlığının son on yıl içerisinde hata yapmadığı anlamına gelmediğini ancak Yüksek Anayasa Mahkemesi tarafından yargılanıp nitelendirilmesi için yeterli olacak hatalar yapmadığını dile getirdi.

Gazete Mihailidis’in bu açıklamayı mahkeme çıkışında yaptığını anımsatırken Başsavcı Yorgos Savvidis’in karar sonrasında herhangi bir açıklama yapmadığına da dikkati çekti.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ile siyasi partilerin konu hakkındaki açıklamalarına da yer verdiler.

Habere göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, alınan kararlara ve yargı bağımsızlığına hükümetin mutlak şekilde saygı duyduğunu ifade etti.

Gazete özellikle AKEL’in karara yoğun tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre AKEL açıklamasında bu kararın, vatandaşın kurumlara, yargı yetkisine ve siyasi siteme duyduğu şüpheyi pekiştirdiğini belirtti.

AKEL, Sayıştay Başkanlığı ve Sayıştay Başkanı’nın, Anastasiadis-DİSİ hükümeti döneminde artan yolsuzluğu su yüzüne çıkardığını ifade etti.

DİSİ ise daha temkinli tepki gösterdi. DİSİ, mahkemenin kararına saygı duyduklarını belirtirken kurumların güçlendirilmesi ve zırhlandırılması için herkesin role sahip olduğunu buna paralel olarak Sayıştay Başkanlığının demokrasinin normal şekilde işlemesi için hayati öneme sahip olduğunu da vurguladı.

DİKO açıklamasında karardan dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Alınan karara saygı duyulmasına karşın bunun hukuki boyutlarının ötesinde incelenmesi gerektiğini de ifade eden DİKO bu kararın siyasi sonuçlarının kritik ve belirleyici olacağını da belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in görevine son verilmesi kararının imzalanmasının hızlı bir süreçle gerçekleşeceğini yazdı.

İlgili kararın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in imzasıyla yürürlüğe gireceğini yazan gazete ancak Hristodulidis’in Atina’da olması nedeniyle kararın Rum Yönetimi Başkanı’na vekalet eden Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun imzasını taşıyacağını belirtti.

Hristodulidis’in, mahkeme sürecinin başlamasından önce Atina’ya hareket etmeyi tercih ettiğine dikkati çeken gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Hristodulidis’in programının, kararın onaylanmasını imzalamaktan kaçınması üzerine planlandığını yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi halkın da karara tepkili olduğunu, halkın sosyal medya üzerinden bir yandan Mihailidis’e destek verdiğini diğer yandan da kararı eleştirdiğini belirtti. Gazete vatandaşların ayrıca dolandırıcılığın artacağına dair endişelerini de dile getirdiğini yazdı.