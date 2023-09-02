Kıbrıs için Erdoğan’a baskı iddiası

BM Genel Sekreteri Guterres’in de dahil olduğu girişimlerle, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili tutumunu değiştirmesi için ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi

Almanya ve diğer ülkelerin, Kıbrıs sorunundaki yaklaşımını değiştirmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik girişimde bulundukları iddia edildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de dahil olduğu bu girişimlerle, Erdoğan’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili tutumunu değiştirmesi için ikna edilmeye çalışıldığını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Ankara ile Berlin arasındaki son görüşmelerde, Türk tarafının AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili destek talebinde bulunduğunu ve Alman tarafının da, eğer Kıbrıs sorunuyla ilgili adım atılmazsa, AB ile olan ilişkilerle ilgili fazla beklenti içine girilmemesi gerektiğini Türkiye’ye ilettiğini kaydetti.

Bu yaklaşımın Rum tarafını memnun ettiğine işaret eden gazete, Rum Hükümeti’nin Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki yaklaşımını değiştirmesinde ve özellikle de Erdoğan’ın, Kıbrıs sorununda taraflar arasında ortak zemin arayacak olan bir danışman atanmasını kabul etmesinde kilit rolün Almanya’da olduğunu düşündüğünü belirtti.

Gazete, Guterres’in de bu yönde hareket etmesinin ve Erdoğan ile New York buluşması öncesinde görüşmesinin beklendiğini yazdı.

Almanya’nın ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Pile’de çıkan kriz konusunda belirleyici rol oynadığını kaydeden gazete, diplomatik kaynaklara dayanarak, söz konusu 4 ülkenin, Türk faaliyetlerinin önlenmesine ve uluslararası toplumdan tepki gösterilmesine büyük katkıda bulunduklarını belirtti.

Haberde, söz konusu dört ülkenin hem BM Güvenlik Konseyi’nde, hem de AB’de özel rolü bulunduğundan, bu gelişmelerin Rum Yönetimi tarafından oldukça önemli addedildiği ifade edildi.



