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“Kıbrıs hepimizin vatanıdır”

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Rum lider Anastasiadis, Paskalya Mesajı’nda, adaya dayatılan bölünmeye dair adaletsizliği ortadan kaldırmanın zamanı geldiğini belirtti

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“Kıbrıs hepimizin vatanıdır”

 
Rum lider Nikos Anastasiadis, Paskalya Mesajı’nda, “Adaya dayatılan bölünmeye dair adaletsizliği ortadan kaldırmanın zamanı geldi” dedi.
Kıbrıslı Türklere de seslenen Anastasiadis, şunları söyledi:
“Kıbrıslı Türk dost vatandaşlarımız bu vatan sizin ve bizimdir. Bu vatan için kan akıtılmış, bu vatan için acı çekilmiş, bazen birlikte bazen ayrı ayrı gözyaşı dökülmüştür. Ancak acı her zaman herkes için aynıdır. İnsanların birbirlerine benzediklerini, eşit olduklarını bu acı belirlemektedir. Birbirlerinin haklarına karşılıklı ne kadar saygı gösterecekleri, birlikte yaşamalarının, birlikte kalıcı refaha ve barışa yönelik gelişmenin tek temelidir.”
“Ukrayna’daki savaşta görülen yıkım, güç uluslararası hukuk prensiplerini ihlal ettiğinde barışın ne kadar hassas olduğunu göstermektedir. Ben ortak vatanımıza sevgimizin, bize dayatılan bölünmenin adaletsizliğini düzeltme zamanının geldiğine inanmaktayım."
“Her iki toplum ve Kıbrıs sorunuyla ilgili herkes, elde edilemeyecek hedeflerden vazgeçerse bundan sadece faydalanır. Avrupa Birliği devletlerinin geri kalanlarının ilke ve değerlerini zayıflatmayan bir devlet inşa etmek için bilinçli ve samimi olarak birlikte çalışırız.”
“Çözümün temeli üzerinde anlaşılmıştır ve Birleşmiş Milletler kararlarında kayıt altına alınmıştır. Her Kıbrıslı Avrupa vatandaşının eşitliğine ve insan haklarına saygıyla her iki toplumun endişelerine aynı anda yanıt verecek, aynı zamanda bu devletin işleyişini, toplam ve tam bağımsızlığını koruyacak bir devlet kurmak için gerekli olan siyasi isteklilik, samimi bir isteklilik ve ortak çabadır.
 
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