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“Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı için 107 yeni başvuru

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Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, yabancı yatırımcılardan 2020 yılının ilk beş ayında yapılan başvuru sayısının 107 olduğunu belirtirken yaz aylarında başvuru sayısının daha da yüksek olmasının beklendiğini ifade etti

“Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı için 107 yeni başvuru

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Güney Kıbrıs’ın yabancı yatırımcılara “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı programına 2020 yılının ilk altı ayında 107 başvuru olduğunu açıkladı.

Alithia gazetesi, dünyayı etkileyen Korona virüs salgını ve Güney Kıbrıs’ın yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi programına başvurulara daha sıkı kurallar getirmesine karşın yabancı yatırımcıların ilgisinin devam ettiğini yazdı.

Gazeteye göre, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris konuya ilişkin açıklamasında, geçen haftalarda onaylanan ve kara para aklanmasının engellenmesini öngören yani yasalara karşın yatırım programına ilginin devam ettiğini vurguladı.

Nuris, yabancı yatırımcılardan 2020 yılının ilk beş ayında yapılan başvuru sayısının 107 olduğunu belirtirken yaz aylarında başvuru sayısının daha da yüksek olmasının beklendiğini ifade etti.

Yılsonuna kadar 200 başvuru almayı hedeflediklerini belirten Nuris, programın kara para aklama yasasıyla (ALM) ilişkilendirilmiş olmasının ise, bu konuda hiçbir şüpheye yer kalmamasını sağladığını öne sürdü.

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