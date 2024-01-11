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“Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu güçlülükte bir basamak yükseldi

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“Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu güçlülükte bir basamak yükseldi
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“Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu en güçlü pasaportlar listesinde bir sıra yükseldi.
Alithia gazetesi, “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportunun “Henley Passport Index” sıralamasında dünyanın en güçlü 12’nci pasaportu olduğunu yazdı.
Habere göre geçen yıl 13’üncü sırada olan ve bu yıl bir basamak yükselen pasaportla 182 ülkeye vizesiz giriş sağlanabiliyor.
 
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