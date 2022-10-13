"Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartına sahip taraftar kartı olanlar maçı izleyebilecek"

Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartına, taraftar kartına ve AB belgelerine sahip kişilerin AEK Larnaca- Fenerbahçe maçını sahada izleyebilecekleri bildirildi.

Voice Kıbrıs Haber, Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOA) yetkililerinden konuyla ilgili bilgi aldı.

KOP “Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olmayanlara taraftar kartı çıkarılmadı”

KOP yetkililerinden elde edilen göre , Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olmayanlara taraftar kartı çıkarılmadı. Dolayısıyla taraftar kartına sahip olmayanların bilet alamayacağı kaydedildi. Yetkililer , “AEK Larnaca ile görüşün. Takım bir ayarlama yaptıysa onu biz bilemeyiz” açıklamasında bulundu.

AEK Larnaca “Maça gelecek olan taraftarların listesi de elimize ulaştı”

AEK Larnaca yetkililerinin ise konuyla ilgili açıklaması şöyle :

“Sadece Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarına, taraftar kartına ve AB belgelerine sahip kişilere bilet satışı yaptık. Bu kişiler haricinde kimse sahada maçı izleyemez. Zaten toplamda 600 kişilik bir bilet ayrılmıştı ve dün itibariyle de biletler satıldı. Maça gelecek olan taraftarların listesi de elimize ulaştı. Şu an da başka satılacak biletimiz kalmadı. Kayıt yaptıran ve bilet alan kişilerin kimlik kontrolleri yapılacak ve listede yazıldığı gibi belgelerini ibraz etmeleri durumunda sorunsuz sahaya giriş yaparak maçı izleyebilecekler”