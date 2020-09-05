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Kendini kaptan olarak tanıtarak 32 bin Euro dolandırdı

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Kendini kaptan olarak tanıtarak 32 bin Euro dolandırdı
İnternet üzerinde tanıştığı kadına kendini kaptan olarak tanıtan bir şahsın, kadının 34 bin dolarını çalarak ortadan kaybolduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahsın kadınla olan samimiyetini ilerlettikten sonra gemisinin bozulduğu ve yedek parça alması gerektiğini kadına söylediğini ve kadının kendisine 32 bin Euro para gönderdiğini yazdı.
Haberde, kadının daha sonra adamın sosyal medya hesabına ulaşmaya çalıştığı, ancak hesabın kapatıldığını fark ettiği ve polise şikayetçi olduğu belirtildi.
 
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