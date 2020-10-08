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"Kayıtsız kalmayacağız"

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"Kayıtsız kalmayacağız"

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, kapalı bölge Maraş sahilinin açılması konusunda yazılı bir açıklama yaparak, “Kıbrıs Cumhuriyeti olarak bugüne kadar kayıtsız kalmadık, şimdi de kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Maraş’ın sahil şeridinin sivil halka açılması sebebiyle bugün yaptığı yazılı açıklamada, kararın uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırı olduğu iddiasında bulundu.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bugüne kadar kayıtsız kalmadığını, şimdi de kalmayacağını” belirten Anastasiadis, gelişmelerin BM Güvenlik Konseyi, konseyin beş daimi üyesi, BM Genel Sekreteri ve AB üyesi ülkeler gibi birçok platforma şikayet edildiğini sözlerine ekledi.

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