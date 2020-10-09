banner480
banner69
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
20 0
Azimkar çiftinin en mutlu günü
Azimkar çiftinin en mutlu günü
52 0
 
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
13 0
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
74 0
Nerede denetim, planlama ve çevre politikası
Nerede denetim, planlama ve çevre politikası
32 0
Sülün yeniden Mehmetçik’te
Sülün yeniden Mehmetçik’te
180 0
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
244 0
banner529

Kayıtsız kalmadık, kalmayacağız

banner476

Rum lider Anastasiadis, Maraş'ın bir bölümün halkın ziyaretine açılması hakkında, “Kayıtsız kalmadık, kalmayacağız” şeklinde konuştu

Kayıtsız kalmadık, kalmayacağız
 
Kapalı bölge Maraş sahilinin açılması konusunda sözde Mağusa Belediyesi Derinya barikatında dün eylem düzenledi.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, kapalı bölge Maraş sahilinin açılması konusunda yazılı bir açıklama yaparak, “Kıbrıs Cumhuriyeti olarak bugüne kadar kayıtsız kalmadık, şimdi de kalmayacağız” ifadelerini kullandı.
Anastasiadis, Maraş’ın sahil şeridinin sivil halka açılması sebebiyle dün yaptığı yazılı açıklamada, kararın uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırı olduğu iddiasında bulundu.
“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bugüne kadar kayıtsız kalmadığını, şimdi de kalmayacağını” belirten Anastasiadis, gelişmelerin BM Güvenlik Konseyi, konseyin beş daimi üyesi, BM Genel Sekreteri ve AB üyesi ülkeler gibi birçok platforma şikayet edildiğini sözlerine ekledi.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.