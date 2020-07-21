Kayıpların yüzde 50'si hâlâ kayıp

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumları Komiseri Fotis Fotiu, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne sunulan kayıp vakaların yüzde 50’sinden fazlasının kayıp kalmaya devam ettiğini söyledi.

Alithia gazetesine göre, 1974’teki darbe ve “işgal” olarak nitelendirdikleri Barış Harekatı yıldönümleri nedeniyle, kayıplar anısına Yunan Askeri Mezarlığı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Fotiu, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne sunulan kayıp vakalarından yüzde 50’sinden fazlasının hâlâ daha kayıp kalmaya devam ettiğini söyledi.

Fotiu, gerek ülkede gerekse uluslararası alandaki koordineli çabalarına karşın “Türk insanlık dışı uzlaşmazlığının” kırılamadığını savundu.

Zorluklardan da söz eden Fotiu, sorunların çok ve ciddi olduğunu, KKTC’de kalıntı tespit edilmesinde “dramatik” bir düşüşün yaşandığını, sonuç olarak da kimlik tespit sayısında da azalma olduğunu belirtti.

Fotiu, açıklamasında “Türkiye’nin, savaş alanlarından toplananların toplu gömü alanlarını gösterme konusunda işbirliği yapmayı ret ettiğini” iddia etti.