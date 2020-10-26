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"Kaybedilmiş fırsatlar, kaybedilmiş vatanlara götürür"

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"Kaybedilmiş fırsatlar, kaybedilmiş vatanlara götürür"
Rum Dışişleri Eski Bakanı Nikos Rolandis, 1978 yılında Kıbrıs sorunuyla ilgili ilk diplomatik faaliyetlerin başladığını ve Kıbrıs sorununun çözümü için Anglo-Amerikan-Kanada çözüm planının doğduğunu ancak reddedilen bu planın, kaybedilmiş bir fırsat olduğunu söyledi.
Kathimerini gazetesine röportaj veren Rolandis, 1978’ten 80’li yıllara kadar dört kaybedilmiş çözüm fırsatı olduğunu ve kaybedilen fırsatların, kaybedilen vatanlara götürdüğünü kaydetti.
Habere göre Rolandis, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin 60’ıncı yıldönümü nedeniyle verdiği röportajda, bakan olduğu dönemde gerek iç politikadaki konular, gerekse Spiros Kiprianu’nun icraatlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.
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