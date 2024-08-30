Kayalardan denize düştü, hayatını kaybetti

Baf-Pegia’da kayalardan denize düşen 31 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Fileleftheros’un haberine göre, bölgede denize girenler, kayalar üzerinde duran kişinin denize düştüğünü ve kısa süre içerisinde deniz dibinde kaybolduğunu gördü. İhbar üzerine ilgili hava ve deniz unsurlarıyla başlatılan arama sonucunda kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Gazete kayalardan düşerek ölen kişinin Baf’ta daimi ikamet eden 31 yaşındaki bir Ukraynalı erkek olduğunu, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceğini yazdı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.