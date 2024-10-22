Kasırga serayı yerle bir etti

Fileleftheros gazetesi, Limasol’a bağlı Moni köyünde çıkan kasırganın, bölgede bulunan bir seranın yerle bir olmasına neden olduğunu yazdı.

Seranın, beş dakikada yerle bir olduğunu yazan gazete seradaki ürünlerin de zarar gördüğünü belirtti.

