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Karşılıklı geçişler 2022 yılında üçe katlandı

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Karşılıklı geçişler 2022 yılında üçe katlandı
Güey Kıbrıs makamları tarafından verilen karşılıklı geçişlerle ilgili bilgilere göre 2022 yılında geçişler üçe katlandı.
Geçişlerle ilgili verilere yer veren Politis Gazetesi 1 Ocak-30 Eylül 2021 döneminde Kuzey’e yönelik 371 bin 153, 2022 yılının aynı döneminde ise 1 milyon 30 bin 20 geçişin gerçekleştiğini belirtti.
Habere göre 2021 yılının ilk dokuz ayında 224 bin 785 Kıbrıs Rum aracı Kuzey’e geçerken 2022 yılında aynı dönemde ise 658 bin 927 araç geçiş yaptı.
2021 yılının ilk dokuz ayında Kuzey’den Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Türk sayısı 296 bin 469, 2022 yılının aynı döneminde ise 775 bin 411 olarak kaydedildi.
2021 yılının ilk dokuz ayında 141 bin 604, 2022 yılında (aynı dönemde) ise 319 bin Kıbrıslı Türk aracı Güney Kıbrıs’a geçti.
 
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