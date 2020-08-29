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Karantinadan kaçıp antrenmana gitti

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Karantinadan kaçıp antrenmana gitti
Güney Kıbrıs'ta korona virüs testi pozitifi çıkan ve karantinada kalması gereken 16 yaşındaki bir gencin, prosedürleri delerek AEK futbol takımının antrenmanına katıldığı, bunun sonucunda yaklaşık 45 kişinin daha karantinaya alınmasına sebebiyet verdiğini yazdı.
Haberde, 7 Ağustos’ta yapılan testte pozitif olan 16 yaşındaki gencin karantina sürecinde olduğu, 21 Ağustos’taki ikinci testinin ise negatif çıktığı belirtilirken, karantinadan çıkabilmesi için üçüncü testinin de negatif çıkması gereken gencin bu süreci ihlal ederek, takımının antrenmanına katıldığı ifade edildi.
Gencin üçüncü tekrar testinin ise pozitif çıktığı belirtilen haberde, söz konusu genç hakkında cezai soruşturma başlatıldığı vurgulandı.
Larnaka takımı AEK’den yapılan açıklamada ise, söz konusu gencin K 17 ve K 19 takımlarıyla temas etmiş olması ihtimali sebebiyle antrenmanların iptal edildiği ve tüm sporcu ve antrenörlerin, testlerinin sonucu çıkana kadar karantinaya alındıkları duyuruldu.
 
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