Kara kapıları uyarı grevinden etkilenmedi

Güney Kıbrıs’ta bugün gerçekleştirilen uyarı grevinden KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kara kapılarının işleyişi etkilenmedi.

Rum Çalışma Bakanlığı ile sendikalar arasında Eşel Mobil konusunda uzlaşıya varılamaması nedeniyle bugün Güney Kıbrıs’ta 12.00-15.00 saatleri arasında genel grev yapıyor.

Grevden KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kara sınır etkilenmezken, kapılar normal işleyişine devam ediyor.

TAK muhabirinin Metehan Sınır Kapısı’nda görevli polislerden aldığı bilgiye göre, Güney’e gidiş yönünde yaşanan yoğunluğun, her zamankinden farklı olmadığı kaydedildi.

