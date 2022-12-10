Grivas Digenis Vakfı önderliğinde Meclis önünde düzenlenen eylemle ilgili konuşan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Twitter hesabından, bu tür eylemlerin demokratik kurumlara saldırı olduğu görüşünü ortaya koyarak EDEK ofisine saldırıyı kınadı, “terör geçerli olmayacak. Kara geçmişin küstah nostaljistleri bizi karşılarında bulacak” ifadelerine yer verdi.
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