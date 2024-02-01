banner913
banner932
İlaç sıkıntısına karşı işbirliği
İlaç sıkıntısına karşı işbirliği
10 0
“Ani ölümler araştırılmalı”
“Ani ölümler araştırılmalı”
13 0
 
Derviş Mişon kupasında finalistler belirlendi
Derviş Mişon kupasında finalistler belirlendi
34 0
Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı
Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı
21 0
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı
48 0
Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
27 0
Ekmeğe bir zam daha
Ekmeğe bir zam daha
51 0
banner1012
banner985

Kar, Trodos'u beyaza bürüdü, dağ köylerinin yollarını kapattı

banner974
Kar, Trodos'u beyaza bürüdü, dağ köylerinin yollarını kapattı
banner971
Güney Kıbrıs da bölgeyi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava sisteminin getirdiği yoğun kar, fırtına ve dolu yağışıyla mücadele ediyor. Trodos dağının dün beyaza büründüğü, kar yağışı nedeniyle dağ köylerine giden yolların kapandığı ve şiddetli yağmurun bütün kazaları etkilediği haber verildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle dağlık kesimlerde köy yollarının kapandığını, Rum yönetiminin olağanüstü hava olayları nedeniyle yayımladığı turuncu alarmın halen geçerliliğini koruduğunu yazdı.
Rum meteoroloji uzmanı Yasonas Hristodulu hava sisteminin yerel yağışlar, münferit fırtınalar ve yükseklere kar yağışı şeklinde görüleceğini, hava sisteminin yarın kademeli olarak hafiflemeye başlayacağını, Cuma ve cumartesi günleri hava sıcaklığının mevsim normallerinin biraz altına kadar yükseleceğini söyledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.