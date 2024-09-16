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Kan eksikliği nedeniyle nakiller ertelendi

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Kan eksikliği nedeniyle nakiller ertelendi
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Güney Kıbrıs’ta kan eksikliği nedeniyle, özellikle talasemi hastalarına yönelik kan nakillerinin ertelendiği belirtildi.
Haravgi gazetesi, Talasemi Derneği Başkanı Miltos Miltiadis’in, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.
Habere göre Miltiadis, kan rezervlerinin azalması nedeniyle kan nakillerinin yapılamadığına dikkati çekti.
20 kadar kan naklinin ertelenmek zorunda kalındığını belirten Miltiadis, kan eksikliğinin 5 Eylül itibarıyla ortaya çıktığını, kan bankasının desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
 
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