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Kadınların sağlıklı yaşam süresi erkeklerinkinden daha uzun

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Kadınların sağlıklı yaşam süresi erkeklerinkinden daha uzun
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Güney Kıbrıs’ta kadınların sağlıklı yaşam sürelerinin erkeklerinkinden daha uzun olduğu saptandı.
Eurostat verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta kadınlar için sağlıklı yaşam süresi ortalaması 66,3 yıl, erkeklerde ise bu ortalama 65,7 yıl.
Güney Kıbrıs'ın dördüncü sırada olduğu AB genelinde ise sağlıklı yaşam ortalamasının kadınlarda 62.8, erkeklerde ise 62.4 yıl olduğu belirtildi.
Fileleftheros'un haberine göre, kadınlarda 83.3 yıl, erkeklerde ise 77.9 yıl olan Kıbrıs'taki ortalama yaşam süresi ise 81.7 yıl. AB'da bu ortalama 80.7 yıl.
 
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